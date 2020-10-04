نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حضور الحصص في منصة مدرستي وكيفية حضور الحصة عبر المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حضور الحصص في منصة مدرستي وكيفية حضور الحصة، ويسير اليوم الدراسي الإفتراضي على منصة مدرستي الإلكتروني كاليوم الدراسي الطبيعي في المدرسة الواقعية، لذلك وضعت وزارة التعليم السعودية مجوعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يسير اليوم الدراسي والعملية التعليمية بشكل منظم كما تتم في الفصول التعليمية، حيث يعتمد التعليم في المملكة العربية السعودية في العام الدراسي الحالي على منظومة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

نقدم لكم من خلال هذا المقال شروط حضور الطالب على منصة مدرستي التعليمية، كما نقدم عرض لخطوات حضور الحصص على منصة مدرستي من خلال رابط دخول مدرستي التعليمية، فتابعونا.

شروط حضور الحصة في منصة مدرستي

نقدم لكم في هذه الفقرة الشروط المحددة لحضور الطلاب الحصة الإفتراضية عبر المنصة، وينبغي على الطالب الإلتزام بهذه الشروط والضوابط التي لها دور فعال في الاستفادة الكاملة من الدروس على المنصة، كما تضمن هذه الشروط طريقة تواصل بين الطالب والمعلم عبر منصة مدرستي بشكل فعال، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

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يجب أن يكون الطالب مسجل في المنصة، وأن يكون الطالب مسجل بالإسم الكامل الصحيح له. يجب أن يجلس الطالب على كرسي ومنضدة مثل مجلسه في الفصل. يجب أن يلتزم الكالب بالهدوء وعدم إحداث ضوضاء أثناء الحصة. يجب على كل طالب إرتداء الزي المدرسي أثناء الحصة ومشاهدة الدرس على المنصة. ينبغي على الطالب التفاعل والتجاوب مع المعلم في أثناء شرح الدرس، ويمكنكم قراءة طريقة التواصل بين الطالب والمعلم على منصة مدرستي للكشف عن كيفية طرح الطالب الأسئلة والاسنفسارات على المعلم. كما يجب على المعلم إعطاء مساحة للطلبة للإجابات، وينبغي على المعلم إتاحة الفرص للطالب لطرح الاستفسارات أو الأفكار حول التعليمية

كيفية حضور الحصص على منصة مدرستي التعليمية

يتلقى الطالب للمناهج الدراسي هذا العام من خلال حضور الحصص على منصة مدرستي ، وفيما عرض عرض لإجراءات حضور الحصة بعد التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا:

الولوج على رابط منصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. نتوجه إلى القائمة الجانبية للمنصة، قم باختيار جدول مواعيد الحصص. يقوم الطالب باختيار الحصة المطلوبة والمعلم ثم النقر عليه. تنتقل إلى صفحة جديدة لعرض شرح الدرس.

وبعد الإنتهاء من الشرح يقوم المعلم بوضع الواجبات المدرسية على منصة مدرستي حتى يتمكن الطالب بالإجابة على أسئلة الواجب، لأن يعد الواجبات والتقويم المستمر للطالب بمثابة اختبارات مصغرة لقياس مدى استيعاب الطالب الدرس، ويتكن المعلم من خلاله معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف عند الطالب.

وبهذا نكون قد وصنا إلى نهاية مقالتنا بعد عرض شروط حضور الحصص في منصة مدرسي وخطوات الدخول على منصة مدرستي، ويمكنكم متابعة الدروس من خلال ترددات قناة عين التعليمية في حال واجهتكم أية مشكلة أثناء دخول منصتي، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا وبناتها الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية في جميع المراحل الدراسية.