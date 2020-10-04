نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب السعودية 1442 وفقًا لما اعلنته وزارة المالية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الرواتب السعودية 1442 يتم متابعة موعد صرف رواتب شهر صفر من قبل كافة العاملين بالمملكة في مختلف القطاعات، والمؤسسات الحكومية وذلك حتى يتمكنوا من معرفة الموعد المحدد من قبل المسؤولين لبداية صرف الرواتب وإيداعها في الحسابات البنكية للموظفين، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل.

موعد صرف الرواتب السعودية 1442

تتيح المملكة العربية السعودية بعداد يسمى عداد الرواتب والتي يتيح لكافة العاملين بمختلف القطاعات بالمملكة معرفة الوقت المتبقي على صرف الرواتب الجديدة، كما أن هذا العداد متوفر في كافة المواقع الإلكترونية ويمكن الدخول إليه بسهولة.

كما أن هذا العداد يتيح للموظفين والمتقاعدين معرفة يوم إيداع الرواتب في حساباتهم البنكية، والتي من المفترض أن يكون يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر.

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ويمكنك عمل ذلك من خلال الدخول إلى رابط المؤسسة العامة للمملكة واختيار واتس المملكة والاستعلام عن موعد إيداع الرواتب برقم السجل.

جدول مواعيد ايداع الرواتب 2020

حرصت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية على تحديد يوم معين يتم فيه صرف الرواتب لكافة العاملين بالمملكة ويتم ذلك تبعا لمجموعة من الضوابط والمعايير.

وقامت الوزارة بتحديد هذا الجدول لرغبتها في التنظيم والترتيب ولكي يعلم الموظفين كم يوم متبقي لهم على صرف الرواتب، كما أن الوزارة قامت بتحديد يوم السابع والعشرين من كل شهر حتى يتم صرف الرواتب به، وإليكم جدول مواعيد صرف الرواتب:

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر أكتوبر والذي يكون في يوم 27/10/2020 الموافق ليوم الثلاثاء.

أما بالنسبة إلى راتب شهر نوفمبر فسوف يتم تأجيله وذلك لوجود عطلة رسمية في اليوم المحدد للصرف، ليكون اليوم المعدل لصرف الرواتب هو يوم 29/11/2020 ويوافق الأحد، ويكون ذلك بدلا من يوم 26/11/2020 ويوافق الخميس.

أما عن راتب شهر ديسمبر فسوف يتم صرفه في يوم 27/12/2020 الموافق يوم الأحد.

حيث يتم صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات تبعا لمجموعة من الضوابط التي تتفق عليها وزارتي المالية والموارد البشرية بالمملكة.