نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية وطريقة الحصول علي سكن أو سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية وطريقة الحصول علي سكن أو سيارة، حيث أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم الجمعيات الخيرية التي تساعد المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، حيث سميت بهذا الاسم نسبة الي اسم الأمير الوليد بن طلال آل سعودي والذي قام بإنشائها، فتلك المؤسسة من أهم ما يبحث عنه المواطنين السعوديين للاستفادة من المساعدات التي تقدمها المؤسسة، فقد تقدم وحدات سكنية وسيارات الي الفئة التي تحتاج الي سكن ومأوى لهم أو سيارة في حالة الحاجة الضرورية لها وعدم المقدرة المالية علي شرائها، فقد تعمل المؤسسة علي استهداف فئة معينة من فئات المجتمع السعودي من أصحاب وذوى الدخل المحدود والضعيف والتي تعاني من مشاكل اقتصادية وبحاجة الي مساعدة فعلية فقد توفر لهم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية المساعدات الازمة لتوفير الأمان لهم وضمان العيش حياة كريمة، فقد يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول علي وحدات سكنية أو سيارة مجانية من المؤسسة في حالة توافر جميع الشروط والأحكام التي حددتها المؤسسة، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية وطريقة الحصول علي سكن أو سيارة في المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم للحصول علي وحدات سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ألف ريال سعودي.

ألا يمتلك المتقدم أي عقار أو وحدة سكنية للحصول علي سكن، وألا يمتلك المتقدم سيارة للحصول علي سيارة مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

التوقيع علي عدم بيع أو تأجير السيارة أو الوحدة السكنية التي سيتم الحصول عليها من المؤسسة.

ألا يكون المستفيد حصل علي أي مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية أو من أي جمعيات خيرية اخري.

ألا يكون المتقدم لطلب المساعدة تتوفر به الشروط الخاصة بوزارة الإسكان، أو لأي تمويل بنكي.

خطوات التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في المملكة العربية السعودية

يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل للحصول علي مساعدة بوحدة سكنية أو سيارة مجانية في حالة الحاجة بذلك من المؤسسة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي موقع الوليد للإنسانية. تسجيل الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية الشخصية والبريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد. إدخال رقم الهاتف الجوال وحساب تويتر الخاص. الضغط علي تسجيل.

توفر المؤسسة رقم للاتصال في حالة مواجهة أي عوائق، أو لغرض الاستفسار وتقديم الاقتراحات وهو 966112110000.