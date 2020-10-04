نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في دعم المواشي السعودية mewa.gov.sa عبر وزارة البيئة والمياه الزراعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم المواشي هى احد برامج التنمية بالسعودية حيث يأتي دعم مربي الماشية في اطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث نستعرض لقراء موقعنا طريقة التسجيل في دعم مربي صغار المواشي وهو احد برامج التنمية الزراعية في السعودية، والذي يأتي تحت مظلة برامج الإعانات الزراعية، حيث يأتي الدعم لتنمية الغذاء، وهناك مجموعة من المتطلبات للتسجيل والحصول على الدعم ونستعرضها لقراء موقعنا بالتفصيل.

شروط دعم مربي المواشي

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية او من حاملي بطاقة التنقل.

أن يكون ضمن صغار مربي المواشي بالسعودية.

أن يكون غير عامل بالقطاعات الحكومية او الخاصة.

لا يكون موقوفاً او مسجوناً.

لا يقل العمر 21 عام.

أن يحصل على بطاقة صحية.

تسجيل في دعم المواشي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في الدعم المقدم لمربي المواشي ونستعرضها بالتفصيل كما يلي:

التسجيل في منصة انعام والحصول على البطاقة الصحية.

تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي المواشي والمتابعة.

تعبئة البيانات الكاملة للطلب مع ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

ارسال الطلب.

ثم مراجعة الطلب من الجهات المختصة.

اعتماد الطلب.

خطوات تلقي دعم مربي المواشي

بعد تقديم الطلب واستيفاء الأوراق المطلوبة، تكون خطوات تلقي الدعم كما يلي:

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التحقق من الأهلية لاستحقاق الدعم.

يتم عمل زيارة ميدانية لإحصاء المواشي والموقع.

يتم البت في استحقاق الدعم.

بعدها يتم التواصل مع صاحب الطلب لتلقي الدعم.

رقم خدمة المستفيدين الموحد دعم المواشي

في حالة وجود اياً من الاستفسارات المختلفة بخصوص دعك صغار مربي المواشي يمكنكم التواصل على رقم خدمة المستفيدين عبر الرقم الموحد 8002472220.

استعلام عن دعم المواشي

كما يمكنكم الاستعلام عن دعم الموشي والتي وجدت قوبلاً كبيراً بين المواطنين السعوديين حيث هناك الالاف ممن تقدموا في برنامج الدعم المواشي والذي بدوره يعمل على زيادة التنمية في انتاج اللحوم الحمراء، مما يحقق للمكلة خدمات كثيرة، والآن يمكنكم الدخول على رابط استعلام عن دعم المواشي والتعرف على حالة الطلب المقدم للدعم.