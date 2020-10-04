نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها 2020 بالخطوات نستعرضها لقرائنا، حيث هناك العديد تنتهي صلاحية التأشيرة الخاصة بهم، ولا يعرفون كيفية تجديدها، والجدير بالذكر على جميع المقيمين بالسعودية معرفة أن هناك مدة محددة للإقامة بالسعودية، وتختلف هذه المدة بحسب نوع التأشيرة، وسبب الزيارة، ولابد من وضع أهمية لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل أن تنتهي حتى لا يقع الوافد إلى السعودية تحت طائلة الغرامات المالية، بسبب المخالفة، حيث نستعرض لكم طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل أن تنتهي بالخطوات التفصيلية.

الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها 2020

هناك مجموعة من المستندات التي يجب تجهيزها لتمديد التأشيرة قل انتهائها.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

تقدم طلب “الشخصية”.

جواز السفر ولا يقل مدة انتهائه عن 6 أشهر.

صورة ضوئية من الإقامة.

صورة بطاقة هوية الكفيل.

تقديم جواب مخصص بطلب تمديد التأشيرة ذهاب وعودة، موضح بالجواب اسم المؤسسة التي يعمل بها وكذلك اسم الكفيل، واعتماد الجواب من وزارة الخارجية والغرفة التجارية.

صيغة طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة المقدم للسفارة

سعادة قنصل المملكة العربية السعودية في “كتابة اسم الدولة التي يقيم بها” نرجو من سعادتكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمكفولي الذي يحمل رقم اقامة “كتابة رقم الإقامة” وجواز سفر رقم “كتابة رقم جواز السفر” وذلك بسبب “كتابة سبب التمديد”. نشكر تعاونكم وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير Advertisements اسم الكفيل: توقيع الكفيل:

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها 2020

في حالة الرغبة في تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها يرجى الدخول مباشر على موقع وزارة الداخلية لطلب تمديد تأشيرة والبدء في إدخال البيانات المطلوبة، ويجب إدخال جميع البيانات باللغة العربية، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع خدمة التأشيرات الإلكترونية.

الدخول على أيقونة (تمديد تأشيرة العودة) من نافذة الصفحة الرئيسية.

يقوم المستخدم باتباع كافة المعاملات.

التحقق من خدمة النفاذ الوطني.

حيث تبين الخدمات الالكترونية طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها للمستفيدين، حيث أن تمديد التأشيرة الكترونياً للخروج والعودة يخدم الوافدين في المملكة، وتسهل الخدمات الالكترونية العديد من الاجراءات.