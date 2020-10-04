إعفاء التوريدات العقارية من المضافة يبدأ اليوم وفقًا لنص الأمر الملكي

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عمر شويل - جدة إعفاء التوريدات العقارية من المضافة ، كان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر أمرًا ملكيًا يتم تطبيقه اليوم الموافق الأحد 4 أكتوبر 2020م، تلك الإعفاءات التي تتم عقب احتساب، ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي تقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي، حيث يتم تحصيلها من خلال الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي تبلغ قيمتها 15%، وقد أكدت الحكومة السعودية، أنها أقل من المتوسط العالمي لضريبة القيمة المضافة، المعمول بها في أغلب دول العالم.

إعفاء التوريدات العقارية من المضافة

كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد قامت بتنفيذ الأمر الملكي الصادر، بشأن ضريبة التصرفات العقارية، والذي أشار إلى تكليف الهيئة بالعمل على إصدار، دليلًا شاملًا، يفي بتغطية كل ما يمكن من معلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية الجديدة، بما يشمل كافة المعلومات المتعلقة بآليات تطبيق تلك الضريبة، والفرق بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، والتي سبق أن قامت الهيئة، بإطلاق رابط تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية.

بنود القرار الملكي بإعفاء التوريدات العقارية

مع صدور الأمر الملكي منذ يومين، تقرر تطبيق ما جاء في نص الأمر الملكي اليوم، وفقًا لما تم نشره من بنود في الأمر الملكي، والتي توضح آلية تطبيق إعفاء التوريدات العقارية من سداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للنقاط التالية:

يتم إعفاء التوريدات العقارية، عقب نفاذ الأحكام التي وردت لهذا الأمر، طبقًا لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. يتم إعادة ما تم سداده عقب نفاذ الأحكام التي وردت لهذا الأمر، طبقًا لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالنسبة للمطورين العقاريين المرخصين، على أن يتم ذلك في إطار شروط وضوابط الاسترداد، التي أقرها وزير المالية؛ وهو المسؤول الأول عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع السيد وزير الإسكان، وجدير بالذكر؛ أن وزير المالية يعتمد قائمة بأسماء المطورين، يتم تحديثها بشكل دوري. يتم فرض ضريبة التصرفات العقارية، على التوريدات العقارية، بنسبة 5% من قيمة العقار، يتم تسديدها عند توثيق العقار. يخضع لمسؤولية وزير المالية، وهو المسؤول العام عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، تحديد التوريدات العقارية المعفاة من سداد القيمة المضافة، ولكنها تخضع للتصرفات العقارية. تتولى المملكة تحمل ما لا يتجاوز 1.000.000 مليون ريال سعودي فقط لا غير، من ضريبة التصرفات العقارية المقررة، وذلك من ثمن شراء المسكن الأول لأي مواطن، حيث تستهدف الحكومة من هذا الأمر الملكي، إعانة المواطن السعودي على امتلاك المسكن الذي يعيش به، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة. الهيئة العامة للزكاة والدخل، هي المسؤول عن تحصيل ما يتم سداده، من ضريبة التصرفات العقارية، ويتولى وزير المالية ما يصدر من قرارات تتعلق بتلك الضريبة، والأحكام المتصلة بها، وبالفعل أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليل ضريبة التصرفات العقارية، والذي يشمل شرحًا لأحكام ومحتوى ضريبة التصرفات العقارية. كل ما يتعلق بالمخالفات والنزاعات الضريبة، يتم الفصل فيه عن طريق اللجنة الاستثنائية للنزاعات والمخالفات، تلك اللجنة المنصوص على تشكيلها وفقًا للأمر الملكي، رقم م / 113 لفض تلك النزاعات.

إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية

يمكن أن تقوم بدفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية، عن طريق الهيئة العامل للزكاة والدخل، باتباع الخطوات التالية: