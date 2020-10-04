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عمر شويل - جدة حساب المواطن 35 معايير وشروط الاستحقاق الدفعة الجديدة، التى من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المواطن السعودي المنطبق عليه معايير وشروط الاستحقاق والتي تصرف بشكل متكرر كل شهر ميلادي بداية من يوم 10 بالتوقيت الميلادي ما لم يكن في هذا اليوم عطلة عمل، يعد أهم المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن هم الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل أو الفئات فوق المتوسطة، بشرط انطباق الشروط والضوابط عليهم والتي جاء منها أن يكون المستفيد سعودي، وزوجة السعودي، والأسر السعودية، ومن يحملون بطاقات التنقل، والمرأة السعودية المتزوجة من مواطن غير سعودي.

حساب المواطن 35 معايير وشروط الاستحقاق الدفعة الجديدة

حددت برنامج حساب المواطن الدفعة 35 مقاييس الدعم المالي والتعويضات إلي المستفيدين وذلك حسب عدة عوامل كثيرة نذكر منها علي سبيل المثال قيمة الدخل الشهري للمستفيد والتي جاءت كالتالي:

قيمة الدعم المالي الحالة تعويض بنسبة 100% بمقدار 1200 ريال سعودي شهرياً إذا كان الدخل الشهري ما بين صفر إلي 11990 ريالاً سعودياً تعويض بنسبة 75 % بمقدار 1000 ريال شهرياً Advertisements إذا كان الدخل الشهري ما بين 1200 إلي 15299 ريالاً سعودياً تعويض بنسبة 50% مقدار 600 ريال سعودي شهرياً إذا كان الدخل الشهري ما بين 15300 إلي 20159 ريالاً سعودياً

فيما أن أي أسرة من الأسر السعودية محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عن 20160 ريال سعودي تستحق الحصول علي الدعم.

فئات المستحقين للدعم

حدد برنامج حساب المواطن الذي هو بصدد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج الدعم المادي للمواطنين السعوديين مجموعة من الفئات والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى هي الفئة التي رواتبهم أقل من 8699 ريال سعودي. الفئة الثانية هي الفئة التي رواتبهم ما بين 8700 إلي 11999 ريالاً سعودياً. الفئة الثالثة هي الفئة التي رواتبهم ما بين 12000 إلي 15299 ريال سعودي. الفئة الرابعة هي الفئة التي رواتبهم ما بين 15300 إلي 20159 ريال سعودي. الفئة الخامسة هي الفئة التي يزيد دخلهم الشهري عن 20160 ريال وهي الفئة التي لا تستحق الدعم.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35

يتم صرف وإيداع الدعم المالي للمواطنين التي تنطبق عليهم شروط الأهلية يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2020م، وذلك بعد تأجيل موعد صرف الدفعة 35 نظراً لما يوافق هذا اليوم مع يوم الجمعة والذي يعطل فيه العمل.