نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة ابشر وزارة الداخلية للتوظيف 1442 رابط التقديم واستعلام نتائج القبول الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط خدمة ابشر وزارة الداخلية توظيف 1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث تتيح البوابة الإلكترونية أبشر توظيف متمثلةً في مركز المعلومات الوطني عملية الإعلانات الوظيفية وخدمة التوظيف ونتائج القبول، وذلك عن طريق قيامها بالإعلان عن الوظائف المتاحة وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التي يتم تحديدها من قبل الجهة المستفيدة، وكذلك شروط القبول والتسجيل.

وتتيح خدمة ابشر التوظيف الإلكتروني عبر بوابتها الآن رابط تقديم قوات أمن المنشآت، للالتحاق بدورة دوريات الأمن والحراسة للمنشآت، ورابط تقديم مديرية الأمن العام للنساء للراغبات في التقديم علي إحدى الوظائف المعلن عنها، أو الاستعلام عن نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية توظيف، ونرفق لكم رابط التقديم الرسمي للتقديم والاستعلام عن نتائج القبول.

خدمة ابشر التوظيف الإلكتروني

يتم إتاحة وظائف عبر نظام أبشر لعدد من القطاعات المستفيدة، ويتم تحديد الشروط اللازمة للتقدم علي هذه الوظائف، وكذلك المؤهلات المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة علي حدة، حيث قام مركز المعلومات الوطني بتطوير الخدمة الخاصة بالتوظيف، والهدف من ذلك هو توحيد الإجراءات واستلام الطلبات بصورة آلية من خلال موقع أبشر توظيف absher job، وفي نهاية الموضوع أخر مستجدات بوابة أبشر توظيف ورابط الاستعلام عن النتائج والوظائف.

وتوفر أيضاً خدمة ابشر الإلكترونية، الإعلان الخاص بنتائج القبول المبدئي أو النهائي بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالجهة المستفيدة أو المعلنة ذات الصلة عن الوظيفة المتاحة، وتتيح خدمة التوظيف إمكانية تعبئة وإنشاء السيرة الذاتية الخاصة بكل متقدم، والتقديم علي الوظائف المتاحة، والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي، وقد تم وضع عدداً من الإرشادات العامة المثبتة لكل المتقدمين، وتتمثل في الآتي:

عدم انتساب المتقدم لأي جهة حكومية كموظف بها، ولا يكون قد سبق له التعيين علي وظائف تخضع للنظام العسكري. توفر اللياقة الطبية. توفر المؤهلات المطلوبة بالإعلان الوظيفي المتاح. اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف

وعن القطاعات التي تقوم بتقديم الإعلانات الوظيفية المتاحة عن طريق دخول بوابة ابشر الرسمية، فهناك عدداً من القطاعات التي تستفيد من خدمة التوظيف عبر بوابة absher job وظائف وزارة الداخلية 1442، وتتمثل هذه القطاعات في الآتي:

المديرية العامة للدفاع المدني. قوات أمن المنشآت. المديرية العامة لحرس الحدود. المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. مديرية الأمن العام. قوات الأمن الخاصة. كلية الملك فهد الأمنية. وحدة التحريات المالية. المديرية العامة للمباحث. ديوان وزارة الداخلية. المديرية العامة للسجون. القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. القيادة العامة لطيران الأمن. مركز المعلومات الوطني. المديرية العامة للشئون الفنية. المديرية العامة للجوازات.

رابط دخول بوابة أبشر وزارة الداخلية للتوظيف.

وظائف المديرية العامة للسجون

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل قريباً علي وظائف المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية قسم إجراءات القبول بالمملكة العربية السعودية، وسيتم فتح باب القبول والتسجيل علي وظيفة برتبة جندي خاصة بالرجال من حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن خلال دخول ابشر للتوظيف يمكنكم التقدم علي وظائف مديرية السجون بالمملكة.

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تحديث: أعلنت بوابة أبشر عن إتاحة نتائج السجون، وعلي من وردت أسماؤهم ضمن المقبولين علي وظائف المديرية العامة للسجون اصطحاب الأوراق والمستندات والتقيد بالشروط الموضحة، ومن يرغب في معرفة مواعيد التقديم في وظائف قوات أمن المنشآت أو وظائف مديرية الأمن العام للنساء عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية الإلكترونية، أو معرفة شروط وظائف قوات الأمن الخاصة 1440، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

الوظائف المتاحة الآن عبر بوابة التوظيف الإلكتروني



أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة جندي فني لحاملي وخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشباب السعودي من أجل العمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ويمكنكم التعرف علي مواعيد تقديم الجوازات السعودية وشروط القبول والتسجيل من خلال رابط تسجيل الجوازات عبر موقع ثقفني.



وقد أعلنت أيضاً قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الأعمال الميدانية بوحدات قوات الأمن السعودية للشباب السعودي لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي تكون مدتها سنتين ولحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويمكنكم التعرف علي تفاصيل تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية من خلال رابط تسجيل وظائف قوات الأمن.

تحديث: تتيح بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني للمتقدمين إمكانية التعرف نتيجة قبول وظائف الجوازات السعودية المبدئية الآن، وقد أطلقت البوابة رابط تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة الآن لمن يرغب في التقديم، وللتقديم علي وظائف قوات الأمن السعودية قم باتباع رابط خدمة ابشر الرسمي، كما يمكنكم متابعة الموضوع للتعرف علي مستجدات بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، وما تقوم بعرضه من وظائف تابعة للقطاعات العسكرية المستفيدة من الإعلانات الوظيفة علي البوابة.

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 4 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 17 صفر 1442هـ.

ويستمر التسجيل في وظائف المخدرات لمن تتوافر لديه شروط شغل الوظيفة وفق كل رتبة حتى يوم الخميس بتاريخ 8 أكتوبر الموافق لتاريخ 21 صفر 1442هـ، ويتم التقديم في الوظائف العسكرية المتاحة عن طريق بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني.