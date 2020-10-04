نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات دفع ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد صدور الأمر السامي بإعفاء التوريدات العقارية من دفع ضريبة القيمة المضافة، تم فرض ضريبة جديدة أطلق عليها ضريبة التصرفات العقارية، وهي تقدر بحوالي 5% من قيمة التوريد العقاري، على أن يتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري،علما بأن الدولة ستقةن بتحمل تلك الضريبة بشرط أن لا تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي عند شراء المسكن الأول الخاص بالمواطن، والتي كشفت الهيئة العامة للزكاة و الدخل عن الخطوات اللازم القيام بها عند دفع ضريبة التصرفات العقارية و التي نوضحها معكم من خلال السطور التالية.

خطوات دفع ضريبة التصرفات العقارية

وكانت الهيئة العامة للزكاة و الدخل قد نشرت من خلال موقعها الإلكتروني، عن الإجراءات التي تتخذ عند دفع ضريبة التصرفات العقارية،والتي تنقسم الى شقين : أولهما خاصة بالهيئة نفسها بينما الشق الأخر يختص بوزارة العدل، علما بأن الإجراءات الخاصة بهيئة الزكاة و الدخل قد تضمنت كلا من :

زيارة موقع الهيئة العامة للزكاة و الدخل

اختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية

إدخال بيانات كلا من البائع ورقم الصك أو رقم العقد

الإفصاح عن طبيعة العقار مع توضيح نوعه

إدخال قيمة بيع العقار

القيام باحتساب مبلغ الضريبة

إصدار فاتورة سداد بنسبة 5 % من قيمة البيع ثم سداده.

أما عن الإجراءات الأخرى والخاصة بوزارة العدل، فقد اشتملت على كلا من : إنهاء عملية الإفراغ وتكون لدى كاتب العدل وذلك بعد القيام بسداد الضريبة، وبعدها يتم توثيق عقد البيع من خلال إشعار البائع بإكتمال العملية.