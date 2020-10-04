تستمر حتى الأربعاء.. “الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر لتوقُع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

بلادي – الرياض :حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة، بدءاً من اليوم (الأحد) وحتى الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية إنه وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد فإنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة بمناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، مبيناً أنه من المحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.