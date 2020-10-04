“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، صدور نتائج الأهلية للدورة (35) التي توافق شهر أكتوبر 2020. ودعا البرنامج، المستفيدين، للتحقق من الأهلية، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن . يشار إلى أن إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الدفعة 34، بلغ 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

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