“صحة الرياض”: تشغيل وحدات وبرامج للسكتة الدماغية والسكري والعيون في أكثر من 16 مستشفى

بلادي – الرياض :أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، عن تأسيس وتشغيل عدد من البرامج والوحدات الطبية، خلال العام الماضي، لتحسين جودة الخدمات وتقليل مدد الانتظار وزيادة كفاءة الإنفاق والطاقة الاستيعابية.

وأوضحت “صحة الرياض”، أنه تم تأسيس 6 مسارات للسكتة الدماغية في 6 مستشفيات على مستوى المنطقة، وتشغيل تجريبي لوحدة العيون في 4 مستشفيات هي: مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي العام، ومستشفى شقراء العام، وتفعيل عيادات السكري في 6 مستشفيات، شملت مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى القويعية العام، ومستشفى شقراء العام، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى الأرطاوية، وتفعيل عيادات السكري في مستشفى ضرما العام.

وأشارت إلى تفعيل عيادات الكُلَى في جميع المستشفيات التي لديها مراكز كُلى، وافتتاح المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان للقلب بالخرج، وانتقال مركز الكُلَى في مستشفى رويضة العرض للمبنى الجديد.

وأبانت أنه تم دعم مستشفى الملك خالد بالخرج والمجمعة بالتجهيزات اللازمة لبرنامج جراحات منظار الركبة وتبديل المفاصل، إضافة لدعم برنامج اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى النساء والأطفال بالخرج بالتعاقد المؤقت بشكل كامل، ودعم برنامج أمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والأطفال، وتفعيل وحدة السمنة بمستشفى الملك خالد بالخرج.