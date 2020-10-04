استقبال الفوج الثالث من المعتمرين وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية

بلادي – الرياض :أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة.

وأشارت إلى الالتزام التام من قبل المعتمرين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى مشاعر الفرحة والبشر التي غمرتهم بعودة المناسك.

وأكدت الرئاسة أنها تسخّر طاقاتها البشرية لتسهيل سعي المعتمرين على مدار الساعة.

وشهد المسجد الحرام صباح اليوم وصول أول فوج من المعتمرين، بعد تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”.

وأظهرت صور لحظة أداء المعتمرين لمناسك العمرة وطوافهم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة.