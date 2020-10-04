“النقد” تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها اعتبارا من الغد

بلادي – الرياض :أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت المؤسسة، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأبانت أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتباراً من غدا الاثنين، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت “ساما” أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030. فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة.