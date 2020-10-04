المجلس الأعلى للقضاء: لا استئناف في الدعاوى التي تقل مطالباتها عن 50 ألف ريال

بلادي – الرياض :قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتبار الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال، من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يسري على الأحكام القضائية التي تصدر بعد تاريخ 1/3/1442هــ.
وأبان أن القرار يشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 ألف ريال، أيّاً كان نوع الدعوى، حيث لن تقبل الاستئناف سواء كان تدقيقاً أو مرافعة.
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