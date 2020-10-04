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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35، الذي يتم صرفه من خلال المملكة العربية السعودية لمحدود الدخل من المواطنين، وبالأخص الأسر المعدومة، طبقاً لبعض الشروط والآليات التي قامت الدولة بوضعها، حيث أن خادم الحريمين الملك “سلمان بن عبد العزيز” أصدر بيان بصرف منحة لحساب المواطن بوقت معين كل شهر، حتى يستطيع محدود الدخل الاعتماد على الموعد المحدد لصرف الحساب بكل شهر، من أجل مساندته على ظروف المعيشة، وتكفل الأسرة التي يعولها، والقيام بسداد المسؤولية التي في رقبته، وهي دفعة شهر أكتوبر وهذا للمواطنين المطبق عليهم كافة الشروط، بعد أن يتم تحديث البيانات عبر الموقع.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة35

عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين عددهم يتعدون 20 مليون شخص مواطن سعودي، على أن يدعم حساب المواطن في المملكة، ومن المنتظر أن يتم صرف وإيداع الدفعة 35 في شعر أكتوبر للمواطنين المستفيدين، على حسب العاملين على برنامج صرف حساب المواطن، يوم السبت المقبل الموافق 11 أكتوبر لعام 2020، وبعد أن تعود البنوك والعاملين للعمل بعد قضاء اجازة ليوم الجمعة، لكي يستفيد المستحق من الدعم المقدم له من قبل المملكة العربية السعودية، للمطلقات والأرمال وكل من يحمل الجنسية السعودية، للحصول على دعم حساب المواطن السعودي، وهو البرنامج الوحيد الذي يحصل عليه المواطنين في السعودية.

كيفية استعادة كود المرور عند نسيانها

يتعرض المواطن السعودي لحالة من النسيان أو يفقد كود المرور الخاص بصرف حسابه من المنحة، ولكن يجب أن يتبع هذه الخطوات لاستعاده:

يدخل على الموقع الرسمي لحساب المواطن

يتم الدخول للصفحة الرئيسية، ومن ثم نقوم بالنقر على خانة نسيت كلمة المرور.

من ثم نقوم بإضافة كافة البيانات التي تتعلق بك.

سوف يتم القيام بإرسال رسالة بكلمة المرور الجديدة على الهاتف المحمول الخاص بك.

يضاف مقدار وقيمة المبلغ المضاف لحساب المنحة لكل مواطن، حيث أن المنحة تختلف من شخص لآخر على حسب عدد المستفيدين من أفراد الأسرة على الدعم.

يوضع مبلغ يتراوح ما بين 300 ريال سعودي حتى 3000 ريال سعودي.