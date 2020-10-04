نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة العالمية للذكاء الاصطناعى فى21اكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الذكاء الاصطناعى فى المملكة العربية السعودية، تنعقد القمة العالمية تحت شعار الذكاء الاصطناعى (سدايا)تحت رعاية ولى العهد الامير محمد بن سليمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وذلك يومى 21و22 من شهر اكتوبر الجارى، حرصا من ولى العهد على الخروج من جائحة كورونا المتعارف بفيروس كوفيد(19) وفى ظل هذة الظروف والاذمة الحالية الوصل الى بناء حوارات والوصول الى وتطورات تخدم الذكاء البشرى فى جميع المجلات.

الذكاء الاصطناعى،هى هيئة حكومية انشئت باالامر ملكى تحت رقم(74167)بتاريخ 29من شهر ذى الحجة لعام1440 بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى يتم ادارتها تحت مباشرة رئيس مجلس الوزراء، الذكاء الاصطناعى يقوم بالعديدمن التطورات الفائقة التى كانت تتطلب فى الماضى تدخل العامل البشرى بشكل كبير، الذكاء الاصطناعى هو اساس الروية المستقبلية فى جميع المجلات وتطور الاسثمارات لتحقيق الاهداف المحدد تنفيذها فى المستقبل.

مفهوم الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعى هو روئية المستقبلية لعام2030 فى جميع المجلات والخدمات التى يقدمها، الذكاء الاصطناعى هو نوع من انواع التكنولوجية الاالات واهمها الكومبيوتر الحاسب الالى والانترنت لما يقدمة من عديد من خدمات التى تساعد فى تسهيل الكثير من الخدمات وتوفير كثير من الوقت والمجمهو، وفى ظل هذة الظروف جائحة كورونا نحتاج الى عدم التجمع الكثير فى اتمام وانهاء اعمالنا تقوم احدى انواع الذكاء الاصطناعى فى المساعدة فى ذلك،لذلك نحتاج دائما وفى المستقبل الى الوصول الى التطور الذى يقدمة الينا الذكاء الاصطناعى،وفى ظل التطور التى يلاحظة العالم قامت المملكة العربية السعودية حرصا منها على الوصول الى التطور ومواكبة العالم.

اهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعى هى العصا السحرية التى تؤدى الى تطور الاقتصاد العالمى بشكل ملحوظ وهام فى السنوات القادمة، يهدف الذكاء الاصطناعى الى توفير ما يتطلبة المستقبل من تطور فى مجال الاستثمار للشركات وللمستثمرين، كما يتوقع ان تسفيد المملكة العربية السعودية وتحقق تطور اقتصادى من المشروعات التى يقدمها الذكاء الاصطناعى،فى الماضى كان مايقدمة الذكاء الاصطناعى كان مجرد خيال اصبح الان الخيال واقع يقودنا الى مسقبل افضل وتطور فى جميع المجالات وفى المجال الاقتصادى العالمى يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030،كما يفيد انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعى الى تحقيق واتاحة فرصة الى المناقشة بين كل من يستخدم الذكاء الاصطناعى ويرغب فى تطور الى مناقشة الاسئلة حول مايقدمة الذكاء الاصطناعى، المستقبل مع مايقدمة الذكاء الاصطناعى،كما اهم اهدافة هو الوصول الى انظمة اكثر تطوروتقدم خدمات مختلفة الذكاء الاصطناعى هو اساس المستقبل.