نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون كفيل للوافدين والمغتربين بأقل دخل بالمملكة من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض الشخصية للأفراد للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تعد من الموضوعات التي يبحث عليها الكثير من الأفراد، حيث تبحث فئة كبيرة من المغتربين عن قروض شخصية بدون كفيل ومن خلال الحصول علي موافقات سريعة من أجل صرف القرض دون وقت طويل، ومن البنوك التي توفر قروض شخصية للقادمين الجدد الي أراضي المملكة بنك سامبا، حيث يوفر بنك سامبا ميزة الحصول علي قرض شخصي لأي وافد علي أرض المملكة بدون اشتراط الحصول علي موافقة الكفيل، ويوفر بنك سامبا قروض شخصية بمبالغ مالية تصل الي مبلغ 200 ألف ريال سعودي، ليحقق كل وافد ما يتمني من تطلعات شخصية يسعى إليها.

تفاصيل ومزايا قروض الوافدين من بنك سامبا

قروض الوافدين جميعها متوافق مع الشريعة الإسلامية.

توفير قروض بمبالغ متنوعة تصل الي 200 ألف ريال.

توفير فترة سداد مميزة للوافدين تصل الي 12 شهر.

الحصول علي موافقة فورية للحصول علي القرض خلال وقت بسيط من تقديم الطلب.

يتم الحصول علي مبلغ القرض بدون موافقة كفيل كل وافد.

يمكن لأي عميل الاتفاق علي شراء قيمة المديونية في حالة الرغبة.

توفير تأمين مجاني يفيد بعدم سداد باقي أقساط القرض في حالة التعرض الي الوفاة أو العجز الطبي لا قدر الله.

شروط طلب قرض شخصي من بنك سامبا للوافدين

عمر العميل الوافد يجب ألا يقل عن 23 عام.

أن يحصل العميل علي دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون قد قضي فترة شهر واحد بجهة العمل التي يعمل بها.

مستندات يجب توافرها للحصول علي قرض من بنك سامبا

يجب أن تكون الإقامة سارية الصلاحية لأي عميل يرغب في الحصول علي تمويل.

تحضير خطاب تعريفي من جهة العمل يفيد بتفاصيل الوظيفة التي يعمل بها، وقيمة الراتب الذي يحصل عليه، وتاريخ بداية العمل.

تحضير طلب للحصول علي التمويل بالمبلغ الذي يرغب به كل فرد.

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول علي قرض شخصي من بنك سامبا

يمكن لأي وافد أن يقوم بتقديم طلب رغبة إلكترونية للحصول علي قرض شخصي من خلال موقع بنك سامبا، علي أن يتم ملي نموذج التمويل المحدد.