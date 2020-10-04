في الأحساء .. تمور “الرزيز” تسجل مبيعات مرتفعة والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف

الأحساء – جاسم العبود

دخل صنف التمور “الرزيز” منصات البيع في مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020 ، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها وعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، حيث سجل نسبة مبيعات مرتفعة، بينما دخل صباح أمس السبت أكثر من 313 مركبة محملة من التمور، وتسجيل أعلى سعر لتمور “الخلاص” في منصة التمور المميزة بقيمة 40 ألف ريال للمن الواحد، ويعد الأعلى سعر خلال الموسم الحالي، ويعد صنف تمور “الرزيز” من الأصناف المتفردة عن غيرها من حيث الشكل والطعم، ومن أفضل أنواع التمور وأغناها غذائياً، ويصنع منه السفسيف والدبس ..

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وأشار مدير مزاد التمور والجودة “بدر الشهاب”، أن موسم هذا العام عكس مؤشراً إيجابياً من حيث تدفق كميات التمور وتنوعها، إضافةً إلى الجودة النوعية التي تحملها التمور الواردة للمزاد من حيث القيمة السوقية، مسجلا المزاد متوسط سعري 900 ريال للمن الواحد ..