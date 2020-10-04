نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية وخدمات شركة الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية برقم الحساب، لا يمكن الإستغناء على الكهرباء فهي من الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين داخل المملكة، عند استهلاك المواطن كمية محددة من الكهرباء يتم دفع مبلغ من المال يتساوى مع نسبة استهلاكه، وسوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

كيف يتم الاستعلام عن فاتوره الكهرباء

قامت شركة الكهرباء بتوفير خدمات لكي يتم من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهذا من خلال رقم الحساب الخاص بالعميل من خلال الدخول على الرابط الخاص بالشركة من هنا ، ثم إدخال رقم الحساب، بعد ذلك نقوم بكتابة الرمز المرئي ثم اضغط على كلمة عرض، بعد ذلك يظهر أمامك فواتير الكهرباء وكمية الكهرباء المستهلكة.

رابط الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يوجد العديد من الخدمات التي قامت بتوفيرها شركة الكهرباء السعودية لكي توفر على العملاء الوقت والمجهود، ووصول الشكاوي والاستعلام عن الفواتير من خلال الرابط الخاص بها عن طريق الإنترنت بالرابط الالكتروني

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الخدمات الخاصة بالرسائل SMS

يحق للعميل أن توفر له شركة الكهرباء خدمات لكي يسهل عليهم الإتصال بالشركة بشكل مباشر، وهذا يكون من خلال حسابه الخاص، ومن هذه الخدمات إرسال رسائل لكي ترشد العميل من خلال إرسال إشعارات بميعاد سداد الفاتورة، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق إرسال رسالة للشركة من قبل العميل تحتوي على رقم الحساب الذي يوجد على الفاتورة الخاصة بك.

رأت شركة الكهرباء السعودية ضرورة توافر تلم تلك الخدمة مما تتيح فرصة اتصال العميل بحسابه الخاص في الشركة وبذلك يحق له الحصول على:

رسائل توعية وإرشادات خاصة.

التذكير بمواعيد الفاتورة.

إشعارات خاصة بالسداد.

تطبيق خدمة الفواتير

و كنوع من التسهيل من الهيئة؛ يمكن الان الحصول على تطبيق الخدمة على الجوال أو على الأجهزة اللوحية ، و هذه الخدمة توفر الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً ، ويستطيع المشترك من خلالها

استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة. قرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد. إشعار باستلام سداد الفاتورة.

يتم التسجيل في تلك الخدمة بطريقة مباشرة وذلك عن طريق إرسال رسالة من الجوال تحتوي على رقم الحساب الخاص بالعميل، والموجود على الفاتورة مرة واحدة إلى الرقم الخاص بذلك وهو ٥٠٠١٢٠