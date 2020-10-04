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عمر شويل - جدة العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي المصنوعة من البوليمر والتي تمثل طفره جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي استند إلي المادة الرابعة من نظام النقد العربي السعودي، والتي يترقبها الكثيرون من المواطنين والمقيمين السعوديين وذلك بعد الترويج إلي التصميم الخرافي لعملة فئة 5 ريال، لذا نوضح لكم تصميم العملة السعودية الجديدة.

طرح العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بمراعاة التصميم الجديد الذي يشبه العملات الورقية في الألوان العديد من المعايير والضوابط مع بعض الاختلافات الخاصة بمواد التصنيع العالي الجودة، جاء في تصميم عملة فئة 5 ريال الجديدة وجود صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الوجه الأمامي للعملة، بالإضافة إلي وجود بعض الزخارف المستمدة من شعار المملكة العربية السعودية الذي يحقق رؤية البلاد 2030م، فيما نجد في ظهر عملة فئة 5 ريال الجديدة صورة مظهر زهور برية تشمل المملكة، بالإضافة إلي صورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

موعد طرح العملة السعودية الجديدة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بتجهيز العديد من العملات الجديدة فئة 5 ريال والتي سيتم طرحها في الأسواق على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بداية من اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2020م، والذي يوافق الثامن عشر من شهر صفر 1442ه‍، وذلك مع استمرار العملة السعودية الموجودة حالياً فئة 5 ريال الورقية.