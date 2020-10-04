نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية في المقال التالي
عمر شويل - جدة العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي المصنوعة من البوليمر والتي تمثل طفره جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي استند إلي المادة الرابعة من نظام النقد العربي السعودي، والتي يترقبها الكثيرون من المواطنين والمقيمين السعوديين وذلك بعد الترويج إلي التصميم الخرافي لعملة فئة 5 ريال، لذا نوضح لكم تصميم العملة السعودية الجديدة.
طرح العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بمراعاة التصميم الجديد الذي يشبه العملات الورقية في الألوان العديد من المعايير والضوابط مع بعض الاختلافات الخاصة بمواد التصنيع العالي الجودة، جاء في تصميم عملة فئة 5 ريال الجديدة وجود صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الوجه الأمامي للعملة، بالإضافة إلي وجود بعض الزخارف المستمدة من شعار المملكة العربية السعودية الذي يحقق رؤية البلاد 2030م، فيما نجد في ظهر عملة فئة 5 ريال الجديدة صورة مظهر زهور برية تشمل المملكة، بالإضافة إلي صورة حقل الشيبة في الربع الخالي.
موعد طرح العملة السعودية الجديدة
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بتجهيز العديد من العملات الجديدة فئة 5 ريال والتي سيتم طرحها في الأسواق على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بداية من اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2020م، والذي يوافق الثامن عشر من شهر صفر 1442ه، وذلك مع استمرار العملة السعودية الموجودة حالياً فئة 5 ريال الورقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح العملة السعودية الجديدة فئة 5 ريال المصنوعة من البوليمر بتصميمات خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.