نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بنصف مليون ريال وأطول فترة سداد للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية عن طرق تمويلات السيارات والتمويلات الشخصية لتحقيق حلمهم الشخصي في امتلاك سيارة، يوجد العديد من المصارف والبنوك البنكية التي تساعد في تحقيق حلمك عن طريق تمويل بتسهيلات ميسرة على فترة سداد طويلة الأجل، وقسط شهري منخفض، توفر تلك البنوك خدمات مصرفية عديدة وتطبيقات عبر الجوال، وبطاقات ذكية مسبقة الدفع.

تمويل سيارة من بنك البلاد

من أهم المميزات التي يقدمها بنك البلاد لتمويل السيارات، التمويل متاح للسعوديين والغير سعوديين أيضا، بضمان وبدون ضمان تحويل راتب، ما أن البنك يوفر التمويل للمتقاعدين حتى سن 70 عاماً والعملاء حتى 65 ويبدأ من 18 عاماً فما فوق، مدة تمويل السيارات تصل حتى 60 شهراً من بداية التمويل أي بأطول فترة سداد ميسرة للعملاء، يصل مبلغ تمويل السيارة من بنك البلاد حتى 500 ألف ريال سعودي، يمكنك الحول على السيارة بدون دفعة مقدمة، طول فترة تأجير السيارة فهي مؤمنة عليها من المصرف، وإذا حدث تلف للسيارة فتصليحها من خلال الوكالة، يمكن التنازل عن السيارة لعميل أخر.

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شروط الحصول على سيارة من بنك البلاد

يجب أن يحصل العميل على حساب جاري لدى البنك، وأن يصبح عمر العميل 18 عاماً فما فوق، أن يكون العميل يعمل في أحدى المنشآت التابعة للبنك إذا كان خاص أو قطاع حكومي أو متقاعد، عند احتساب الأقساط الشهرية يجب أن لا يتخطى عمر العميل 65 للعامل و 70 عاما للمتقاعد مع أخر قسط شهري.

المستندات المطلوبة لتمويل سيارة 500 ألف ريال

هوية سارية لإثبات الشخصية، رخصة قيادة سارية، الحصول على نموذج تعبئة طلب تمويل السيارة، كتابة البيانات كاملة عبر الموقع الإلكتروني تمويل سيارة من بنك البلاد، تعريف الراتب من جهة العمل في بيان مصرح، مع خطاب تحويل الراتب، بدون ضمان تحويل راتب يجب أن يقوم العميل بفتح حساب جاري و الإفصاح عن كشف حساب أخر 3 شهور رواتب، مع إثبات السكن، عنوان العمل والمنزل، والرسوم الإدارية لا تتخطى 1% من قيمة التمويل، أي ما يعادل 5000 ريال سعودي، عند استيفاء جميع الشروط وتقديم كافة المستندات المطلوبة يمكنك اتباع المراحل الثلاثة الأتية.

المرحلة الأولى، الذهاب إلى أحد الوكلاء المعتمدين واختيار السيارة، المرحلة الثانية، تعبئة نموذج طلب تمويل السيارة مع تقديم كافة المستندات المطلوبة وتقديمها للمندوب المسئول عن بنك البلاد في المعرض، المرحلة الثالثة، إبلاغ العميل بالموافقة عند استيفاء كافة الشروط وتوقيع العقد واستخراج الرخصة المرورية للسيارة، تسليم السيارة.