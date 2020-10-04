نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني إلكترونيا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية التقديم على المساعدة المقطوعة للمواطنين في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم في تسديد الديون، أو سداد الفواتير، كما أطلقت خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيًا برقم الطلب أو رقم السجل المدني من أجل التسجيل عليهم، وتعتبر المساعدة المقطوعة من برامج الدعم المميزة التي تصرف سنويًا للمستفيدين المتوافق والمنطبق عليهم شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة أما عن توقع صرف المساعدة المقطوعة أو موعد صرف المساعدة المقطوعة فيمكن معرفة تفاصيله من خلال التفاصيل التي سنوافيكم بها.

التقديم على المساعدة المقطوعة

الضمان الاجتماعي المقطوعة تصرف خصيصًا لمحدودي الدخل، أو على الأقل الذين تتوافق رواتبهم مع الحدود الدنيا التي قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاقها، ويمكن التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

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ستقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وقم باختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بزيارة بوابة المساعدة المقطوعة أو الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وقم بتسجيل مستخدم جديد.

استخدم كافة البيانات الخاصة بك الصحيحة، وقم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة في الحال.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني أو رقم الطلب

ويمكن أيضًا عبر موقع وزارة الموارد البشرية بوابة المقطوعة أن تقوم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الطلب، حتى تتعرف على استحقاق المساعدة المقطوعة وهل أنت من المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 أم لا، ويمكن إعادة تقديم الطلب مرة أخرى في حال لم تستطيع الصرف.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي هي الوحيدة من بين برامج الدعم التي لا يتم تحديد يوم رسمي يتم الصرف به، ولكن تعلن عن ذلك فور إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين وزارة الموارد البشرية، ويمكن المتابعة من خلال موقعها للتعرف على توقع صرف المساعدة المقطوعة 1442.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

وحتى تستفيد من التقديم على المساعدة المقطوعة لا بد أن يكون عمرك لا يقل عن 35 عام، كما تصرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة في المملكة التي لم يبلغ الدخل الشهري لها الحد الأقصى لصرف المقطوعة، بالإضافة إلى المطلقات والأرامل والأسر التي لا تجد عائل لها.