“التعليم” توجّه بتخصيص جزء من اليوم الدراسي غداً للاحتفال باليوم العالمي للمعلم

بلادي – الرياض:وجهت وزارة التعليم جميع الإدارات التعليمية بتخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي يوم غد (الاثنين) للاحتفال باليوم العالمي للمعلم.

وأوضحت أن الاحتفال بهذه المناسبة إيماناً بمكانة المعلمين وتقديراً لجهودهم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل، وتأكيداً على دورهم المحوري في العملية التعليمية.

وأضافت أن الاحتفال يعزز مشاعر التقدير والاحترام للمعلّم في نفوس الطلاب، ويسهم في تأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلّم.