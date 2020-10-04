بلادي – الرياض:قدَّم متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مجموعة من التوصيات المهمة مع عودة العمرة، وذلك لضمان سلامتهم بشكل عام، وفي هذا الموسم على وجه الخصوص.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، إنه من المهم الحصول على التطعيمات اللازمة قبل أداء المناسك، وبالأخص التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل لبس الكمامة وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
وأوضح أن القادة الصحيين المرافقين للمعتمرين يقومون بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة، وذلك لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن كافة الأماكن أتمت استعداداتها باتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على المعتمرين.
وذكر العبدالعالي أن المؤشرات المنخفضة للإصابات اليومية لم تتأثر بتجمعات اليوم الوطني المخالفة للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن ما تم رصده من حالات كان محدودًا ولم يؤثر على المنحنى العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الصحة: تأثير تجمعات اليوم الوطني المخالفة كان محدوداً.. ونوصي بهذا التطعيم للراغبين في أداء العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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