إمارة المدينة: أزلنا التعديات المقصودة في مقطع الفيديو المتداول.. ونتعامل مع المخالفات بشكل فوري

بلادي – الرياض:أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأحد)، أنها تتعامل مع جميع حالات التعدي على الأراضي الحكومية بصورة فورية بعد رصدها.

وعلّقت الإمارة على مقطع الفيديو المتداول بشأن تعديات بمساحات كبيرة على أراضٍ حكومية بمحافظة العيص ولم تتعرض للإزالة، مؤكدة أنها أعادت الأرض المقصودة والواقعة بمركز الهجر الثلاث إلى وضعها الطبيعي قبل التعدي.

وشددت الإمارة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة وإزالة المخالفات واستقبال البلاغات عن الإحداثات الجديدة على الأراضي الحكومية بالمنطقة.