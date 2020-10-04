بلادي – الرياض:أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأحد)، أنها تتعامل مع جميع حالات التعدي على الأراضي الحكومية بصورة فورية بعد رصدها.
وعلّقت الإمارة على مقطع الفيديو المتداول بشأن تعديات بمساحات كبيرة على أراضٍ حكومية بمحافظة العيص ولم تتعرض للإزالة، مؤكدة أنها أعادت الأرض المقصودة والواقعة بمركز الهجر الثلاث إلى وضعها الطبيعي قبل التعدي.
وشددت الإمارة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة وإزالة المخالفات واستقبال البلاغات عن الإحداثات الجديدة على الأراضي الحكومية بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمارة المدينة: أزلنا التعديات المقصودة في مقطع الفيديو المتداول.. ونتعامل مع المخالفات بشكل فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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