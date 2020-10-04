نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم فى وظائف جندى وجندى اول مكافحة المخدرات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فى المملكة العربية السعودية عن فتح باب التعيين فى الوظائف، جندي وجندي أول، ويأتي هذا الإعلان من الوظائف الشاغره بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتتضمن كل وظيفة شروطاً خاصة للملتحقين بها، لضمان القيام بواجبات الوظيقة على أكمل وجة، وتم فتح باب التسجيل بدءاً من يوم الأحد الموافق 17 من شهر صفر 1442 حتي يوم الخميس الموافق 21 من الشهر نفسة، ويكون بدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ويتم غلق باب التسجيل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس.

شروط الإلتحاق بوظائف مكافحة المخدرات

• أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

• أن يكون قد نشأ فى المملكة العربية السعودية.

• أن يكون المتقدم حَسن السيرة والسُمعة.

• ألا يكون المتقدم قد تم الحكم علية بالإدانة فى أحد القضايا والجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

• ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فى أحد الوظائف العسكرية.

• ألا يكون قد تم إنهاء خدمتة فى أحد الكليات او المعاهد العسكرية او المراكز العسكرية.

• يجب ألا يكون المتقدم موظفاً فى أحد الهيئات الحكومية.

• أن يكون وزن المتقدم متناسب مع الطول.

• ألا يكون المتقدم متزوجاً بأمراة غير سعودية.

• ان يقوم بإجتياز كافة الإجراءات والاختبارات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة.

• أن يكون المتقدم لوظيفة جندي حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

الشروط الخاصة لوظيفة جندي اول

• أن يكون المتقدم لوظيفة جندي اول حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على دورة تدريبة معتمدة بعد الثانوية فى التخصصات المطلوبة، او ان يكون حاصل على مؤهل أعلي فى نفس التخصص، والتخصصات المطلوبة هى:-

Advertisements

1- دعم فني للحاسب الآلي.

2- شبكات الحاسب الآلي.

3- إدارة الحاسب الآلي.

4- أنظمة شبكات الحاسب الآلي.

5- القانون.

6- التبريد والتكييف.

7- الأمن والسلامة.

8- القوي الكهربية.

9- كهرباء السيارات.

10- المحركات والمركبات.

11- المعدات الثقيلة.

12- الأنظمة الهيدروليكية.

13- الصيانة الميكانيكية.

رابط التقديم على الوظائف وكيفية التسجيل

يتم التقديم على وظايف مكافحة المخدرات لعام 1442 من خلال منصة أبشر توظيف، وهذة المنصة هي التي يتم الاعلان من خلالها على جميع الوظائف الحكومية، ويتم تقديم الطلبات من خلالها، ومتابعة الطلبات تم قبولها أم رفضها، ويجب أن يحرص المتقدم خلال مرحلة التقديم على تعبئة البيانات بشكل صحيح، لأن إختلاف البيانات المدخلة يؤدي إلي إستبعاد المتقدم، وبعد الدخول علي منصة أبشر توظيف، يتم الدخول إلي الوظائف المتاحة وتقديم طلب الوظيفة.