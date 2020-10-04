نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور النتائج الأهلية للدورة ٣٥ من حساب المواطن لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن عبر الموقع الرسمي له على تويتر اليوم إنه تم صدور النتائج الأهلية للدورة ٣٥ من حساب المواطن لشهر أكتوبر، حيث يتم إعلان نتيجة الأهلية عند صرف الدعم كل شهر حتى يستطيع المواطن السعودي التأكد من أهليته ويمكنك اتباع خطوات الاستعلام عن الأهلية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.ca.gov.sa وفي حالة عدم القبول يمكنك تقديم طلب الاعتراض ومعرفة سبب عدم الأهلية وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث يقوم حساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور النتيجة الأهلية، وسنتعرف على شروط الحصول على الدعم للدورة ٣٥ والأوراق المطلوبة لإثبات الاستقلالية .

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إيداع الدورة ٣٥ من حساب المواطن لشهر أكتوبر

يعتبر الدعم المقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من قبل حساب المواطن أمر مهم ومحور اهتمام العديد من المواطنين السعوديين هو معرفة موعد الصرف الشهري، فمن المفترض أن يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي فبعد تأخر موعد الصرف للدورة ٣٥ لشهر أكتوبر تقرر إنه يتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادي، نظراً لكون اليوم العاشر من شهر أكتوبر يوافق يوم الجمعة ويليه السبت وهو أجازة رسمية لكل المؤسسات الحكومية بالمملكة ولا يمكن الصرف في هذه الأيام.

شروط الحصول على الدعم للدورة ٣٥ لشهر أكتوبر

حتى يمكنك الحصول على الدعم المقدم من حساب المواطن لصرف الدورة ٣٥ لشهر أكتوبر لابد من توافر الشروط الآتية:

أولاً لابد أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ٣٥ عام.

لابد أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ٣٥ عام. ثانياً أن يكون راتبه الشهري لا يتعدى ١٠ ألاف ريال سعودي.

أن يكون راتبه الشهري لا يتعدى ١٠ ألاف ريال سعودي. ثالثاً ألا يمتلك المواطن أي سجل تجاري .

ألا يمتلك المواطن أي سجل تجاري . رابعاً إذا كان متزوج لا يشترط أن تمتلك زوجته أي مشروع تجاري.

إذا كان متزوج لا يشترط أن تمتلك زوجته أي مشروع تجاري. خامساً يشترط أن تتوافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يشترط أن تتوافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. سادساً الحرص على تحديث البيانات باستمرار.

الأوراق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للدورة ٣٥

بعد صدور النتائج الاهلية للدورة ٣٥ من حساب المواطن لشهر أكتوبر إذا كانت النتيجة غير مؤهل لابد من معرفة سبب عدم الأهلية وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية وهي على النحو التالي: