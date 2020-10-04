نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة ال35 من حساب المواطن ورقم هاتف البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة ال35 ، يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للعديد من المستفيدين السعوديين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وبعد صدور الأوامر الملكية بأن يكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو موعد صرف دعم البرنامج أو بيوم قبله أو بيوم بعده ليكون موعد صرف الدفعة ال35 يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري حيث يوم السبت الموافق العاشر من الشهر الميلادي الجاري يكون عطلة بالبنوك في المملكة وقبله يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية لجميع أجهزة القطاع الحكومي والخاص بالمملكة حيث أعلن البرنامج أنه سوف يتم إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين يوم الأحد 11/10/2020.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة ال35

توجه إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

ثم الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الأهلية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

قم بكتابة رمز التحقق البشري المتواجد أمامك.

يتوجب عليك الضغط على زر الاستعلام.

ثم قم باختيار رقم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

يتم ظهور نتائج الأهلية للدفعة التي قمت بالاستعلام عنها.

خطوات إضافة تابع في البرنامج

قم بالدخول إلى موقع البرنامج.

قم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية اضغط على البيانات الشخصية.

قم بالضغط على خيار التابعين بعدها قم بالضغط على إضافة تابع جديد.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالتابع

الجديد ثم اضغط على زر تسجيل الطلب.

رقم الهاتف لبرنامج حساب المواطن

أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي في تويتر عن رقم الهاتف الخاص بالبرنامج (19912) حيث يستطيع المستفيد من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبرنامج الاستفسار عن كافة الأسئلة التي يطرحها والتواصل مع خدمة عملاء البرنامج كما يستطيع أيضاً من خلال التواصل مع البرنامج هاتفياً الاعتراض على مبلغ الدعم المقدم والاعتراض على نتائج الأهلية حيث يتلقى البرنامج اتصالات المستفيدين خلال أوقات العمل وهي من يوم الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة العاشرة مساءً كما يقدم البرنامج خدمة صوتك مسموع والتي يستطيع المستفيد من خلالها التواصل مع خدمة الدعم الفني للبرنامج.