نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة 35 لشهر أكتوبر من حساب المواطن بعد التأجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 35 لشهر أكتوبر من حساب المواطن، تم إعلان اليوم عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن موعد صرف الدفعة 35 لشهر أكتوبر الجاري، كما تم إعلان المستحقين لتلك الدفعة، وأوضح الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن الراغبين فى التحقق من الاستحقاق لشهر أكتوبر في إمكانهم الآن زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن ” ca.gov.sa“.

حل مشكلة عدم استحقاق الدفعة 35 لشهر أكتوبر

أوضح حساب المواطن السعودي أن المواطنين السعوديين الذين يظهر لهم نتائج الأهلية غير مؤهل ولا يستحق لدعم، بإمكانهم تقديم اعتراض وذلك لقيام البرنامج بإعادة دراسة الأهلية من جديد والتأكد من عدم استحقاق الدعم.

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صرف الدفعة 35 لشهر أكتوبر من حساب المواطن

أعلنت منصة حساب المواطن السعودي منذ قليق نتائج الاستحقاق لدعم شهر أكتوبر لدفعة 35، وذلك لمن هم ينطبق عليهم شروط الدعم المالي المقدم من الدولة ويتم إداعة فى حساب المستحقين له يوم العاشر من كل شهر، الجدير بالذكر أيضا أن موعد صرف دفعات حساب المواطن يتم تحددها من خادم الحرمين الشريفين وذلك وفقاً للعطلات والأجازات الرسمية للمملكة، فقد تم تأجيل صرف الدفعة 35 سابقاً وذلك لتأتي مع موعد صرف الأجور والدعم المالي للمواطنين السعوديين بالسعودية.

موعد صرف الدفعة 35 لحساب المواطن

أوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن موعد صرف الدفعة 35 لشهر أكتوبر قد تم ترحيلها يومين عن موعد الصرف الأساسي، وذلك على أن يتم صرف الدفعة 35 يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري، مع إحتساب مقدار الإستحقاق المالي للدعم وفقاً للعديد من المعايير والضوابط الخاصة ببرنامج حساب المواطن وأيضاً بما يتناسب مع شروط الاستحقاق.

شروط التسجيل في دعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لديه والدين سعوديين الجنسية.

لا يزيد مرتب المتقدم عن عشرة ألاف ريال سعودي.

يتم منح دعم حساب المواطن لكل من الأرملة والمطلقة.

حساب المواطن السعودي

وفي النهاية نرغب فى توضيح مهام وخدمات حستب المواطن السعودي، والتي تتمثل فى خدمات مالية تتمثل فى دعم مالي يتم تقديمه للأسر السعودية التي يتوافق عليها الشروط اللازمة للحصول على الدعم، وذلك كمساهمه من الدوله للمواطنين فى التغلب على أعباء المعيشة التي ظهرت مؤخراً نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً.