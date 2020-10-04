نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط القبول في الدفاع المدني لعام 1442 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدفاع المدني السعودي واحد من أكثر الجهات أهمية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ومنذ بداية العمل بالدفاع المدني في عام 1926م- 1346 هجرية، كان هناك إقبال شديد من المواطنين من أجل الحصول على وظائف بالدفاع المدني، حيث يعمل سلاح الدفاع المدني على حماية الدولة من بعض المخاطر المختلفة ويقوم بالعديد من المهام، حيث يساعد في البحث وإنقاذ المواطنين، وكذلك المحافظة على الثروة الوطنية، وغيرها من المهام الأخرى، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح شروط القبول في الدفاع المدني 1442.

الوثائق المطلوبة للتقديم في الدفاع المدني:

يجب على المواطنين الذين تم قبولهم في الحصول على وظيفة في الدفاع المدني 1442، تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من حيث الأوراق الخاصة برخصة القيادة، وتقديم عدد ثماني صور شخصية، مع العلم أن تكون هذه الصور تكون مصورة خلال فترة تقديم الأوراق، وتقديم ثلاثة صور من الشهادات الحاصل عليها الشخص المتقدم، وكذلك ثلاثة صور من شهادة الثانوية العامة، وتقديم بطاقة الهوية الوطنية الأصلية مع صورتين أيضاً للبطاقة لإثبات الشخصية، وتقديم كافة الإثباتات التي تؤكد التدريبات الذي قام بها المتقدم، كما يجب الالتزام بالمواعيد الذي حددتها جهة الدفاع المدني مع الحرص على قص الشعر كما وضح في مكتب الدفاع المدني.

شروط القبول في الدفاع المدني :1442

يجب على المتقدم أن يكون ملتزم بكافة الشروط التي وضحتها جهة الدفاع المدني، وأن يكون لديه معرفة علمية عامة وتكنولوجية خاصة بالدفاع المدني، كما يجب أن يكون سعودي ذو أصول سعودية عن أب وأم سعوديين الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية، كما يجب أن يكون الطول والوزن مناسبين أثناء التقديم للوظيفة، بحيث يزيد الطول عن 170 سم ويتراوح عمر المتقدم ما بين السابعة عشر وحتى الثلاثين من عمره، كما يجب أن لا يكون عامل في أي وظيفة حكومية أخرى.

الاستعلام عن القبول المبدئي في الدفاع المدني:

يتم الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني من خلال التواصل مع الموقع التابع للدفاع المدني، من خلال منصة ابشر وبعد ذلك اختيار خانة قبول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة من حيث تاريخ الميلاد وهوية الأب والهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخرى، وبعد ذلك الضغط على الجهة التي تود الاستعلام عنها، ثم الضغط على خانة العرض وبالتالي سوف تحصل على المعلومات الكافية التي تود معرفتها.