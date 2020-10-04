الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات الحوثية على قرية حدودية بجازان

بلادي – الرياض :باشرت فرق الدفاع المدني اليوم (الأحد) سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على قرية حدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

ونتج عن سقوط المقذوف تضرر مركبة بسبب الشظايا المتطايرة، في حين لم تسجل أي إصابات ولله الحمد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الغامدي أن الفرق باشرت موقع سقوط المقذوف، وجرى اتخاذ الإجراءات المعتمدة عند مثل هذه الحالات.