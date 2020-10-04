نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين لهذا الشهر بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جموع من المتقاعدين على المعاش بالسعودية الإعلان عن موعد صرف رواتبهم الشهر، وهذا بعد أن أعلنت الجهات المسئولة بالمملكة على المواعيد الرسمية لصرف الراتب الخاص بهم وإمكانية الاستعلام عنه إلكترونيًا.

موعد صرف راتب التقاعد

أعلنت في وقت سابق الهيئة العامة للتقاعد بالمملكة على أن رواتب المتقاعدين بالمعاش سيستمر صرفها في مواعيدها الشهرية وذلك حتى أخر شهر في العام الميلادي 2020، هذا ويتم صرف الراتب في الخامس والعشرون من الشهر الميلادي، وفي حالة صادف هذا اليوم إجازة رسمية يتم صرف راتب التقاعد في يوم الرابع والعشرون من الشهر الميلادي، وقد قامت الهيئة العامة للتقاعد بزيادة الرواتب من مايو الماضي، وذلك نظرًا لظروف المعيشة والأسعار المرتفعة.

ميعاد راتب أكتوبر للمتقاعدين

أعلنت الهيئة أن رواتب المتقاعدين على المعاش قد وصلت إلى ما يقارب واحد وثمانون مليار ريال، وذلك حرصًا من خادم الحرمين على توفير حياة كريمة للسعوديين، قد تم صرف راتب سبتمبر في الرابع والعشرون من الشهر الجاري، وسيتم صرف راتب أكتوبر في الخامس والعشرون من الشهر الميلادي الموافق الثامن من صفر للعام الهجري.

كذلك سيتم صرف راتب نوفمبر في العاشر من ربيع الأول المواقف الخامس والعشرون من نوفمبر، وشهر ديسمبر سيتم صرف الراتب في الرابع والعشرون من الشهر الموافق التاسع من ربيع الثاني، ويمكن متابعة أو الاستعلام عن المعاش الخاص بالتقاعد من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية.