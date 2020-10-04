نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع بحجز وحدتك في احد المشاريع السكنية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية علي أنشاء الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع وزاره الإسكان، حيث عملت الوزارة علي تفعيل تطبيق سكني والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الوحدات السكنية وكيفيه التقديم من عليه، فتعمل المملكة جاهده كل الجهد علي التوسع السكني وذلك لتمليك المواطن مسكن خاص به ولأسرته وتهدف أيضا المملكة إلي تحسين الوضاع لدي مواطنيها وتوفير الراحه لهم في حياتهم اليومية، كما أتاحت وزاره الإسكان رابط الحصول علي وحده سكنيه مشروع لؤلؤه الديار ينبع.

تطبيق سكني

عملت وزاره الإسكان علي بإنشاء الوحدات السكنية بجميع أنحاء المملكة وذلك للتوسع السكني وتوفير كثير من الوحدات السكنية لائقه بالمواطنين السعوديين الجنسية، لذلك عملت وزاره الإسكان علي توفير تطبيق سكني والموقع الإلكتروني الخاص وذلك لاستعلامات المواطنين عن الوحدات السكنية والأماكن الموجودة فيها والاستعلام عن المساحات والوحدات السكنية من حيث المبالغ والأقساط المدفوعة أو المقدم، كما تسائل المواطنين السعوديين عن كيفيه التقديم في سكني وشروطه.

المشاريع السكنية بالرياض

عملت المملكة علي التوسع السكني داخل المملكة العربية السعودية وخصوصا بمدينه الرياض حيث عملت وزاره الإسكان علي أنشاء حوالي 8 وحدات سكنيه بالمدينة، والتي تعمل أيضا علي توفير المسكن اللائق وفقا للأسعار المتناسبة مع المواطنين، حيث تتميز وحدات الرياض ببيئة سكنيه متكامله وحلول تمويليه متنوعه وجوده حياه ممتازه وبأسعار تنافسيه، وتتمثل هذه الوحدات السكنية بمدينه الرياض في الوحدات الأتية:

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عمائر الجوهرة.

شمس الديار.

مرسيه.

أشراق ليفجن.

معالي عنان.

بوابه الشرق.

بيوت الزامل.

ألدانة الغربي.

كيفيه التقديم للوحدات السكنية

يمكن للمواطنين بالمملكة السعودية بالتقديم علي الوحدات السكنية بالرياض وباقي الوحدات الأخري عن طريق الموقع الإلكتروني سكني أو عبر تطبيق سكني الذي مكن تحميله علي الجوال الخاص للمواطن وإنشاء حساب عليه والتقديم عبر التطبيق، كما يمكن أيضا للمواطن الاستعلام عن الوحدات السكنية عبر التطبيق كما يمكن أيضا تسليم وحدات سكني وكيفيه التقديم باقي الوحدات.

وفي نهاية المقالة نرجو أن نكون قد قمنا بشرح تطبيق سكني ومعرفه الوحدات السكنية بمدينه الرياض وكيفيه التقديم فيها إلكترونيا عبر الوسائل المتاحة.