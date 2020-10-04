نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 35 حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن عبر حسابة علي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة ال 35 لشهر اكتوبر لعام 2020، ويتمكن الآن أي مواطن فى المملكة مستفيد من الدعم الإستعلام، عن نتيجة أهليتة فى إستحقاق مبلغ الدعم أم لا قبل موعد صرف الدفعة، ويأتي دعم حساب المواطن لتخفيف العبء على المواطنين فى المعيشة بعد زيادة القيمة المضافة على السلع والمشتريات، ولابد من توافر شروط أهلية حددها برنامج حساب المواطن، للإستفادة من الدعم.

حالات الدفع فى حساب المواطن

• حد الإعفاء من التناقض: هو الحد الذي إذا تم تجاوزة إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص فى مقدار الدعم الكامل.

• حد المانع من الدعم: هو الحد الذي إذا تجاوزة إجمالي دخل الأسرة تُصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.

• الإستحقاق الفعلي: المبلغ الشهري الذي يصرف فعلياً للمستفيد الرئيسي.

• الأهلية والإستحقاق: هى مراجعة شهرية يجريها برنامج حساب المواطن لدراسة وتقييم حالة المستفيد ومبلغ الدعم.

خطوات تقديم طلب إعتراض على مبلغ الإستحقاق

• الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

• الضغط على خانة دراسة الأهلية، واذا قد كان تم رفض طلبك ستجد فى الأهلية (غير مؤهل).

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• نضغط على أيقونة أسباب عدم التأهل فى الجانب الأيسر، وسوف تفتح صفحة توضح أسباب عدم التأهل، وعندما تتضح لك أسباب عندما التأهل، وإذا كان سبب عدم تأهلك بسبب نقص فى الاوراق والبيانات، قم بالرجوع إلي الصفحة الرئيسيه، والضغط على خانة إستكمال الطلب ووضع البيانات الناقصة، وبعد إستكمال البيانات يمكنك الضغط على أيقونة تقديم إعتراض.

• إذا تم قبول طلب الإعتراض سوف تحصل على الدعم عن كل فترة تأخير.

موعد إيداع مبلغ الدعم للدورة 35

يتم إيداع مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين الذين توافقت أهليتهم مع شروط الأهلية، ويتم إيداع المبالغ فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتأخر يوم أو يتقدم يوم بسسب عطلة رسمية، او أجازة عمل.

خطوات إضافة المستفيد تابع فى حساب المواطن

• دخول رب الأسرة على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

• الدخول على قائمة تفاصيل الطلب الخاصة بالإضافة.

• الضغط على بيانات التابعين.

• الضغط على أيقونة إضافة تابع.

• ملأ وتعبئة بيانات التابعين فى حساب المواطن