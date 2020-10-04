نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 35 والإجراء المتخذ إذا ظهرت حالة الأهلية للمستفيد غير مؤهل سارع بتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 35: كما نعلم نحن الآن بصدد صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن، وذلك بعد ظهور نتائج الأهلية للمستفيدين، وفي حالة ظهور نتيجة أهلية المستفية “غير مؤهل” قام برنامج حساب المواطن بالتوضيح اليوم الإجراء المتخذ من المستفيد إذا ظهرت حالة الأهلية له غير مؤهل، وكذلك أوضح المدة التي تستغرقها عملية التحديث، كما قال حساب المواطن في حسابه الرسمي على تويتر أنه على المستفيد أن يقوم بتحديث بياناته الشخصية إذا ظهرت حالته في الأهلية غير مؤهل، ويقوم بإرفاق المستندات اللازمة لذلك، تعرف على التفاصيل ورابط التحديث.

حساب المواطن الدفعة 35 ورابط تحديث البيانات إذا كانت حالة المستفيد غير مؤهل

حساب المواطن الدفعة 35: كما يعلم الجميع حساب المواطن هو دعم يتم صرفه للأسرة، والأشخاص محدودي الدخل بالمملكة العربية السعودية، ويشترط برنامج حساب المواطن شروطاً للمواطنين السعوديين، وهو أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون من محدودي الدخل، وأن أقل سن للمستفيد هو 35 عام، وألا يكون المستفيد من حساب المواطن مستفاد من دعم حكومي آخر، وأيضاً حساب المواطن يسمح للمطلقات والأرامل الاستفادة من دعم حساب المواطن، والمعلوم أن حساب المواطن يتم صرفه كل شهر هجري في اليوم العاشر، وفي خلال تقديم الأوراق والمستندات وانتظار حالة الأهلية، وظهرت حالة المستفيد أنه غير مؤهل يجب على المستفيد تحديث بياناته عبر موقع حساب المواطن.

رابط تحديث بيانات حساب المواطن للدفعة 35 في حالة نتيجة أهلية المستفيد غير مؤهل

كما ذكرنا أن حساب المواطن قال في حسابه على تويتر، أنه على المستفيد الدخول على موقع معرفة الأهلية للمستفيد من حساب المواطن، ويتأكد من أنه مؤهل للإستفادة من حساب المواطن أم أنه غير مؤهل، وفي حالة ظهور حالة المواطن غير مؤهل، يقوم بالدخول على الموقع وتحديث بياناته، بحيث أنه يقوم بإرفاق مستنداته وأوراقه الخاصه به، والتي تثبت أنه مؤهل لذلك، وذلك تكون في مدة تكون أقصاها ثلاثة شهور منذ ظهور حالة ونتيجة أهليته على الموقع الرسمي، وسيقوم حساب المواطن بدراسة حالة أهلية المواطن من جديد، وعند قبول الاعتراض المقدم من المستفيد ومراجعته من قبل برنامج حساب المواطن، وظهر أنه حالة الأهلية فعلاً مطابقة لمعايير البرنامج، فسيتم صرف الدعم للمستفيد.