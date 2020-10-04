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اليوم أستقبال أول عمرة من خلال تطبيق أعتمرنا

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Eman Awad 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم أستقبال أول عمرة من خلال تطبيق أعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا وطريقة التسجيل ،  أعتمرنا هو التطبيق الذي أطلقته وزارةالحج والعمرة بالمملكة العربية وأعلنت عن تطبيق أعتمرنا اليوم الاول  من شهر أكتوبر لسنة  ٢٠٢٠ م واكدت  أن تطبيق أعتمرنا  لجميع المسلمين من داخل المملكة العربية السعودية ومن جميع دول العالم لتسهيل  أداء العمرة وزيارة  المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصلاة فيهما عن طريق تحميل التطبيق  وحجز موعد لرحلات العمرة  مع الالتزام بكافة وسائل السلامة الوقائية للمحافظة على سلامة المعتمربن و عدم أصابتهم بڤيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وسيتم العمل بأول عمرة تقوم عن طريق تطبيق أعتمرنا بدًءً من اليوم ١٧ صفر لعدد ستة ألاف معتمر وذلك بعد الموافقة على أداء العمرة وتوفير الخدمات الاحترازية للزائرين  وتقديم كافة الخدمات  ليستمتعوا برحلة عمرة أمنة و أجواء روحانية ممتعة و أداء جميع المناسك والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة التي يشتاق إلى الصلاة فيها جميع المسلمين.

كيفيةتحميل تطبيق اعتمرنا

يتم تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل  بسهولة ويسر لخدمة المسلمين في كل مكان،كذلك يمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي لجميع أجهزة أندرويد وأيفون وابل من خلال ” تطبيق حجم التطبيق 45.8 ميجابايت ويتطلب نظام التشغيل OS 12.0 متوافق مع iPhone, iPad, iPod touch مع دعم للمشاركات العائلية حتى سنة أفراد حيث لا يحتاج أن يحمل تطبيق أعتمرنا هذا  سوى واحدًا فقط من الستة أفراد ويتمتعون جميعاً بنفس المزايا.

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طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا

تسجيل بيانات المشتركين حتى ستة أفراد واختيار الموعد المتاح وتسجيل بياناتهم.

ماذ ابعد تحديد موعد الزيارة إلى العمرة.

  1. الحصول على التصاريح
  2. الالتزام بلبس الكمامة وأخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
  3. -إظهار التصاريح للموظف المسئول.
  4. – ركوب وسيلة المواصلات عن طريق مراكز نقل المعتمرين إلى الحرم المكي.5- بعد الانتهاء من مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعد الانتهاء من العمرة  العودة إلى مكان تجمع ونقل المعتمرين.

مزايا  تطبيق أعتمرنا

– المشاركة العائلية حيث سيتمكن ستة من أفراد من العائلة الاشتراك في تطبيق أعتمرنا

  1. – تحقيق الضوابط الاحترازية للمعتمرين للوقاية من ڤيورس كورونا وحفظ سلامتهم
  2. -سهولة استخراج تصريح العمرة والزيار
  3. – سهولة استخراج تصريح العمرة والزيارة للمكفولين والعائلة
  4. – إختيار التاريخ والوقت للعمرة.
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