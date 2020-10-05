فنون الدمام وضاوي جاليري تستقبلان مشاركات المعرض الفني الثالث

الدمام – جاسم العبود

تستقبل جمعية الثقافة والفنون بالدمام وبالتعاون مع “ضاوي جاليري” بالخبر صور الأعمال الفنية للمشاركة في المبادرة الفنية 30*30 لإقامة المعرض الفني الثالث بالمقاس الموحّد 30/30، وبمشاركة مفتوحة لفناني وفنانات السعودية، والمقرر إقامته في 20 نوفمبر 2020 في “جاليري ضاوي” بالخبر، حيث حددت اللجنة المنظمة تاريخ 25 اكتوبر أخر موعد لقبول صور الأعمال المشاركة عبر استمارة المعرض.

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المبادرة تهدف إلى دمج فكرة الفن والاقتناء، وخلق روح العمل الفني المبنية على العرض والمنافسة على القيمة والجمال، وخلق صلة ترابط بين الفنان والمتلقي وفضاءات العرض من أجل اكتساب ثقافة بصرية واعية وعميقة، حيث يهدف هذا النشاط إلى خلق حركة على مستوى العمل الثقافي المشترك، والتشجيع على ثقافة الاقتناء والتعويد عليها من خلال إخراج فكرة المعارض الفنية من الأطر الاعتيادية المبنية فقط على العرض والمواكبة، بتحويل مسارها نحو فكرة الاقتناء بما تعنيه من قيم تحفيزية على تحقيق القيمة والجماليات.

وأفاد الأستاذ “يوسف الحربي” مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام بأن هذه المبادرة هي خطوة ثالثة تأتي بعد خطوتين سابقتين أردناهما عادة حميدة قادرة على احتواء الفن التشكيلي الوطني، واستيعاب المتلقي بصريا وتحفيز كل من الفنان والمتلقي على التوافق بصريا من خلال فكرة الاقتناء، وأضاف “الحربي” بأن هذه المبادرة هي خطوة متجدّدة للعمل والتعاون مع “جاليري ضاوي” من أجل خلق تماس فكري بصري وفني مبني على تحقيق أطر عرض متنوّعة وتعاون ثقافي مبتكر.

وهو ما أكدته الفنانة “مضاوي الباز ” مشرفة الجاليري التي أشادت بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، واعتبرت هذه المبادرة خطوة مهمة قادرة على نشر الثقافة البصرية الوطنية، وخلق التعاون البناء.