نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد يوضح حقيقة صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد حقيقة صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج، حيث ما يثار حول إذا كان يصرف عند عقد القران مكافأة مالية أم لا، وقد ورد سؤالا من مواطنه سعودية عبر “توتير” إذا كان يصرف للبنت عند الزواج 18 راتبا، وجاء الرد انه لا يتم منح أي مكافآت مالية للزواج علي الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد، كما انه تم التساؤل حول هل يتم احتساب المعاش التقاعدي للأيتام المسجلين في الضمان ضمن الدخل الشهري، وجاء الرد أن راتب التقاعد يعتبر دخلًا ثابتًا للمستفيد،لذلك لابد من إضافته في بيانات الدخل .

ما هي حالات أيقاف المعاش التقاعد

هناك بعض الحالات التي يتم إيقاف المعاش لها وهي كالتالي :

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في حالة زواج البنت يتم إيقاف المعاش عنها . إذا التحق المستفيد بالمعاش في احد الوظائف الحكومية . يتوقف المعاش في حالة انتهاء العجز الصحي أو وفاة المستفيد . إذا تجاوز الابن الثابت دراسته سن 26 عام يتم إيقاف معاشه .

طريقة إنشاء حساب بنكي جديد عبر تطبيق التقاعد

حددت مؤسسة التقاعد عدة خطوات يجب اتباعها لإنشاء حساب بنكى جديد، و قد جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين كيفية إضافة حسابًا بنكيًّا لابني الذي بلغ سن 15، وهي كلاتي :

يجب علي المستفيد الدخول إلي التطبيق الرسمي لمؤسسه التقاعد .

عليك باختيار أيقونة الوكالات .

قم بكتابة أخر 10 أرقام من الآبيان .

أن يقوم المستفيد بإرفاق صورة من الآبيان .

وأخير يقوم المستفيد بتقديم الطلب .

خطوات إرفاق مشهد الدراسة عبر تطبيق التقاعد

عرضت مؤسسة التقاعد خطوات كيفية إرفاق مشهد الدراسة عبر تطبيق المؤسسة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين أريد أحدث بياناتي السنوية وأرفع مشهد تعريف طالب فما هي الطريقة، وتتمثل الخطوات فيما يلي :

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى التطبيق الرسمي لمؤسسة التقاعد . عليك بالنقر علي أيقونة بلاغات . قم باختيار اسم المستفيد . يجب أن يختار الحالة طالب/ غير طالب. قم بتغير تاريخ الحالة ( تاريخ المشهد الدراسي ) . أن يقوم المستفيد إرفاق صورة المشهد الدراسي وتقديم الطلب.

وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا حقيقة صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج، وما هي حالات أيقاف المعاش والعديد من الخدمات التى تقدمها مؤسسة التقاعد وكيفية الاستفادة منها .