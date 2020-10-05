نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي والتحديثات الجديدة المهمة في أيقونات المنصة لسهولة التواصل مع الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي: هي منصة تعليمة أطلقتها وزارة التعليم السعودية لهذا العام الدراسي الالكتروني عن بعد، وتقوم الوزارة بالتطوير في منصة التعليم عن بعد، لتصبح منصة متكاملة للتعليم الرقمي، كما أضافت وزارة التعليم اللقاءات الاجتماعية لحضور الدروس الافتراضية، من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، وكذلك مشاهدة شرح دروس الطلاب عبر قنوات عين التعليمية، من خلال البث المباشر للقنوات على قمر عرب سات ونايل سات من خلال الترددات، وكذلك لم تقف الوزارة على ذلك بل أضافت بعض خدمات مايكروسوفت أوفيس على المنصة، وهي تطبيقات تعليمية وكتابية في نفس الوقت مثل برنامج وورد، وبرنامج درايف، وبرنامج باور بوينت وغيرها، وكل هذه البرامج تفيد الطلاب في التعليم عن بعد، أما الآن تعرف على تحديثات منصة مدرستي الجديدة لتسهيل عملية التعليم عن بعد بالسعودية. منصة مدرستي التعليمية والتحديثات الجديدة على المنصة 1442 تحديث جديد يمكن من خلاله للمشرفين والقادة حصر غياب وحضور الطلاب بسهولة، وهو القيام بهذه الخطوات: الدخول على التقارير والإحصائيات. ثم الدخول على تقارير الطلاب. الدخول على المقررات والمصادر. ثم تقارير الحضور والغياب. تحديث ثاني جديد بالمنصة يمكن من خلاله للقادة الدخول للمعلم بداخل الفصل بدون دعوة وبدون رابط انضمام، اتبع الخطوات التالية: تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من حساب قائد المدرسة. ثم الدخول إلى إدارة المعلمين. ثم الدخول لإدارة بيانات المعلمين. يختار القائد المعلم الذي يريد زيارته. ثم يدخل على جدول المعلم. ثم يضغط على حضور الدرس. ويتم الإنضمام آلياً إلى الفصل في مايكروسوفت تيمز. منصة مدرستي وتحديثات جديدة بالمنصة من وزارة التعليم السعودية خاصية جديدة على المنصة يمكن للمشرف من خلالها الإطلاع على الحصص والدخول للفصل بدون دعوة، ويمكن من خلالها للمشرف الدخول المباشر إلى الفصل.

تحديث جديد يتيح للقائد والمشرف وأياً من منسوبي التعليم بالمدرسة إنشاء لقاءات افتراضية على حساب مايكروسوفت تيمز، وذلك لكل من له دور مساند بالمدرسة، حيث يمكن إنشاء هذا اللقاء الاجتماعي الافتراضي مع قادة المدرسة وأولياء الأمور.

تحديث يتم به ظهور التقارير الخاصة بالمعلم، والتقارير الخاصة بالطالب، والتقارير الخاصة بالطالب، وسهول تعديل الأخطاء على هذه التقارير.

تحديث جديد للتقيم الذاتي للطالب، وهو من خلاله يمكن للطالب عمل اختبار لنفسه، وهو مؤشر يظهر أداء الطالب على المنصة، ويكون هذا الاختبار على مستوى الدرس أو الفصل أو الوحدة حسب رغبته، وهو اختبار يرفع من ثقة الطالب وأداءه وحله للاختبار الالكتروني.

تحديث جديد: وهو إضافة خدمة إنشاء لقاء اجتماعي افتراضي للمشرف حيث لم يكن موجود مسبقاً على المنصة.

تحديث جديد يسمح للمشرف فيه الإطلاع على الحصص، والحضور المباشر في الفصل على المعلم بدون دعوة أو رابط.

تحديث جديد يسمح فيه للقائد الإطلاع على الحصص، والحضور المباشر للمعلم بدون رابط أو دعوة من المعلم، ويمكن للقائد الدخول على الفصل مباشرةً.

كل هذه التحديثات ستجدها بعد دخولك على منصة مدرستي، التعليم عن بعد بالسعودية.

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