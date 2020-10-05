ما هو نظام البلاك بورد|| أهم مميزات البلاد بورد

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عمر شويل - جدة من أحدث أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني الكاملة، حيث أننا نقوم بإدارة العمليات التعليمية بشكل تزامني، وتوفر لك بيئة آمنة ويقدم المعلمون المحاضرات والمقررات عن طريق إضافة بعض الوسائط المتعددة، سواء كانت صور أو صوت أو فيديو أو رسوم وغيرها، ويجتمع بها المتعلمون من أجل التصفح للمحتوى، كل ذلك على حسب حاجته، ويتواصلون من خلال أدوات للاتصال الكثير من خلال المنديات والبريد الإلكتروني، وتوفر للطلاب وهيئة التدريس الدخول للموقع الإلكتروني، من المقررات التي تم تسجيلها عبر نظام الأكاديمي، وعن طريقه يتمكن هيئة التدريس عن طريق العيش في بيئة آمنة والتفاعل مع الطلاب. أهم مميزات البلاد بورد القيام بتقديم المادة العلمية للطالب من خلال الانترنت.

يوفر أفضل أدوات التواصل المتعددة من أجل أن يتواصل الطالب مع عضر بهيئة التدريس، أو مع طلاب آخرين.

يوفر جميع التغذية الراجعة من أجل التعزيز الفوري والغير فوري للطلاب.

يقوم بتقديم كافة أدوات تقييم الطلاب وتحديد مستوياتهم ومستوى تقدمهم التحصيلي.

التصفح بشكل سهل للمحتوي العلمي بشكل مختلف من خلال استخدام وسائط متعددة.

يحرص على توزيع الوجبات والاستطلاعات والاختبارات واستلاك إجابات الطلاب والتعليقات عليهم.

يخفف العبء من على المعلم من مراجعات الاختبارات والقيام بالتصحيح ورصد الدرجات، وتوفر الفرصة للتفرغ بمهام التدريس والتعليم.

تحرص على إصدار التقارير من أجل متابعة جميع المستجدات دون أي عبء إداري.

توفير الأمان التام عن طريق بيئة لإجراء تجارب خطيرة.

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