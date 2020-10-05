نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منتج آهل بدون فوائد وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منتج آهل بدون فوائد وبدون كفيل أو ضامن لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة فهناك العديد من المنتجات مثل تمويل كنف وتمويل الزواج وتمويل الأسره ومنتج آهل متوفر للمواطنين السعوديين والعاملين بالقطاع الخاص والحكومي ومتاح أيضاً منتج آهل لمساعدة الأسر السعودية على أعباء الحياة مثل المتقاعدين والأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات المستحقة لتلك المنتجات التمويلية المقدمة من قبل بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة

مميزات منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل له العديد من المميزات فهو تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن وهو تمويل يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وهناك مجموعة من المميزات الأخري وهي

يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن لموظفي القطاع الحكومي فقط بالمملكة

يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي للسعوديين فقط

يتميز منتج آهل بأن قيمة التمويل تصل إلى 60ألف ريال سعودي

يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي بدون أى فوائد أو رسوم

يتميز منتج آهل بفترات استحقاق مرنه تصل إلى 5 سنوات

شروط الحصول على رابط منتج آهل

لابد أن يكون المتقدم لمنتج آهل سعودي الجنسية

لابد أن يقدم المواطنين المتقاعدين وربة المنزل والطالب والموظف بالقطاع الخاص كفالة ولكن موظفي القطاع الحكومي لايقدمون كفالة

لابد أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لمنتج آهل لا يقل عن 18 سنه ولا يزيد عن 55 سنه

لابد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 2000 ريال

قيمة منتج آهل لايزيد عن 60 ألف ريال

خطوات الحصول على منتج آهل