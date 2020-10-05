برعاية أميرها… “عاصمة السحاب ” تتلألأ بانطلاق أنشطة جمعية الرحالة بالمملكة

الرياض:منال الغلث

برعاية كريمة وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية تنطلق فعاليات وانشطة “جمعية الرحالة” في عسير يوم الثلاثاء 19 صفر 1442 الموافق 6 أكتوبر 2020 بالقرية التراثية بظهران الجنوب .

وعبر برنامج حافل يعطى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ؛إشارة بدء الانطلاق للجمعية وسط القرية التراثية التي تحوي كنوزاً أثرية ذات قيمة تاريخية تمتد لما قبل الإسلام ،بالإضافة الى مواردها الطبيعية وموقعها المتميز.

واكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن هليل المطيري أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال لحفل الإنطلاق الرسمي للجمعية، هو أكبر حافز للرحالة السعوديين لتحقيق أهداف الجمعية والتي وضعت من اجل رفعة شباب الوطن المتخصصين في السفر والترحال.

ولفت المطيري ان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وافق على رئاسة الجمعية الفخرية ،وانه لشرف كبير لأعضاء الجمعية هذه الرئاسة التي تحتم علينا مسئولية كبرى تجاه العمل الجاد والمستمر لتحقيق ما تصبو إليه القيادة حفظها الله .

وأوضح المطيري ان أهداف الجمعية تتركز في تنظيم العمل وتحديد المفاهيم وعقد الشراكات والتدريب والتخطيط لكل ما يهم الرحالة في المملكة والخليج والعالم، بالإضافة إلى ربط أنشطة الجمعية بالأنشطة العالمية والإقليمية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله ولي العهد الأمين .

واشار المطيري الى اختيار منطقة عسير لإطلاق إشارة بدء الفعاليات حيث منحها الله تعالى جمالاً طبيعيًا يتحدث عنه الجميع ويأسر قلوب كل من زارها .

وتسعى الجمعية التي جاء إعلان افتتاح العضويات لها في مدينة الرياض يوم 24 محرم1442 الموافق 12 سبتمبر 2020م ، لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في كافة مناطق المملكة إلـى صناعة كيـان منظم للرحالة وفق أهـداف ورؤية المملكـة 2030 ،بهدف توحيـد الجهود وإرساء معايير جديدة لمفهوم الترحال حيـث أن عضوية الجمعية للجميع و بمستوياتها السبعة لتضم الرحالة والمهتمين بانشطة الترحال والمغامرة.

وعقدت الجمعية شراكات مجتمعية مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية من أهمها ( مبادرة نشامى عسير ) حيث تنطلق المبادرة بينهما لما فيه الخير لشباب الوطن وتعزيزا للمشاريع الرائدة لدى الجمعية والنشامى.

