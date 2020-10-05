بقلم المدربة : سيرين القرشي

ماهو مثلث الحياة ؟

من أولويات مثلث الحياة (الحب)

أن يكون لديك قوة داخلية لتحب نفسك ، قد نسمع عدة اشخاص يتحدثون عن حب الذات ، ولكن هل تشعر بالأكتفاء تجاه نفسك ؟ هل تشعر أنك شخص مهم تجاه الآخرين ؟ هل تخاف أن تتحدث وتعطي رأيك ؟

هل تعطي نفسك الوقت الكافي للتفكير ؟

يعيش الأنسان على هذه الحياة لعدة سنوات وتعطيه الحياة مراحل ليعيشها والأنسان وحده هو المسؤول تجاه نفسه ، لكي تحب الحياة عليك أن تحب نفسك لأنك ستقابل أشخاص يهمشون لك وأنت في طريقك للصعود أنك شخص غير كافي للأنجاز وكلما تصعد لأعلى سترى جميع الأشخاص الذين يمثلون الحب لك ، سترى وأنت تصعد من يحبك بصدق ، فعليك أنت تحب نفسك اولاً .

من ثاني أولويات مثلث الحياة هو ( الثقة بالنفس )

هذه أهم عنصر لتواجه الحياة بكل دافع ،احيانا نكون مع أشخاص هُم من يعطون الثقه بأنفسنا وعندما يرحلون نجد ضعف في شخصيتنا ، فلماذا أجعل شخص هو يعطيني الثقه لنفسي؟ ، فجمال الثقة بالنفس أن يكون من داخلك أنت ، إذا أنتظرت الاخرين أن يمنحوني الثقة سأبقى بأنتظارهم دائما لأنهم قد يأتو يمنحوك الثقه ويرحلون أو لا يأتو نهائياً ، آعلم أن الثقه تجاه نفسك لا تأتي بسهوله ولكن عليك أن تجرب كل شي يضيف إليّك الثقه داخلياً..

ثالث أولويات الحياة ( القيادة )

أن تكون قائد نفسك تسعى لتطوير نقاط ضعفك ، تطوير مهاراتك ، التعلم باستمرارية ، التقدم . إذا شعر الأنسان أنه لا يتقدم او أن تقدمه بطيئ فعليك ان تتقدم بشكل أفضل من السابق لتشعر بالانجاز الكافي .فسأل نفسك لو كانت لديك شاشة كبيرة ترى فيها انت والاخرين جميع انجازاتك، ماذا تريد أن ترى فالشاشة ؟

فمراحل الحياة ستجعلك تمر بمثلث الحياة (الحب – الثقة بالنفس – قيادة نفسك ).