نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساند تسجيل دخول افراد musaned.com.sa استقدام العمالة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساند تسجيل دخول افراد نستعرضه لقراء موقعنا، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل فى مساند الاستقدام اصبح سهلا الآن، ويعتبر موقع مساند للاستقدام اكبر منصة تخدم العمالة المنزلية، بشكل غير مسبوق، والذي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والتنمية الصناعية السعودية، وتعتبر منصة مساند من أكبر المواقع المخصصة لتسهيل اجراءات الاستقدام من العمالة المنزلية، من خلال مجموعة من إلكترونية متكاملة، حيث يعمل برنامج مساند على تسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، حيث يتميز مساند بتوعية أصحاب العمل والعمالة المنزلية، بحقوق كلا منهما، ومعرفة الواجبات تجاه الآخر، ومن خلال هذه المقالة المميزة سوف نشرح طريقة التسجيل فى موقع مساند لاستقدام العمالة المنزلية بالتفصيل.

مساند تسجيل دخول افراد

هناك مجموعة من الخطوات لإتمام عملية تسجيل دخول مساند لاستقدام العمالة المنزلية والتي نذكرها فى النقاط الآتية:

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الدخول على موقع مساند ومتابعة الخطوات.

الضغط على كلمة استقدام فى اعلى صفحة مساند الرئيسية.

الضغط على تعاقد مع مكتب او شركة.

الضغط على انشاء حساب جديد فى مساند.

تعبئة البيانات المطلوبة.

تعبئة بيانات مساند تسجيل دخول افراد

ادخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة الاسم ورقم الهاتف واختيار المنطقة.

الضغط على التالي.

يتم التحقق بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف.

ملاحظات مهمة عند التسجيل في موقع مساند:

سيتم التحقق من الهوية عن طريق نظام ابشر وزراة الداخلية.

التسجيل المسبق بموقع فى ابشر وزارة الداخلية البوابة الالكترونية للخدمات.

تفعيل مساند لاستقدام العمالة المنزلية

يمكنك تفعيل حساب مساند الذي قمت بإنشائه من خلال رابط مساند تسجيل دخول والذي تم توضيحه بالأعلى، حيث يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل بريدك الإلكتروني بعد تسجيل دخول مساند لاستقدام العمالة.

سوف تصلك رسالة التفعيل على البريد الإلكتروني الخاص بك والذي قمت بالتسجيل به.

الدخول على رابط تفعيل حساب مساند والذي يوجهك الى تسجيل دخول مساند وبذلك تتم عملية التفعيل.

مميزات نظام مساند لاستقدام العمالة المنزلية

تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية.

توعية العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات.

تطبيق معايير حقوق الإنسان فى المملكة.

ابرام العقود الإلكترونية للعمالة المنزلية.

حماية الحقوق لأصحاب الأعمال والعمالة المنزلية.

يعمل مساند على تحسين صورة السوق السعودي.

تواجد طريقة التسجيل في مساند بسهولة.

بسهولة. الحد من المخالفات التي تقع فى سوق العمل السعودي.

إدارة رواتب العمالة المنزلية.

تلك هى الطريقة الصحيحة للتسجيل في مساند والتي تهم الكثير وجال استقدام العمالة المنزلية في السعودية.