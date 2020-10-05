نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة وحالة حافز بوابة وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة وكذلك خدمة الاستعلام عن حالة حافز، لتنضما إلى الخدمات الاستعلامية المقدمة من وزارة الموارد البشرية عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، وتُمكن الخدمة الأولي المستفيدين من الأسر الضمانية من الاستعلام عن حالة إلحاقهم بالبرامج المساندة لخدمة الضمان، أما الخدمة الثانية فهي تُمكن مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من الاستعلام عن وضع سجل الحالة المرسل لبرنامج حافز، ويتم الرد بشكل لحظي علي الطلب سواء عند استخدام الخدمة الأولي أو الثانية، ويمكن للمستفيد المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع

خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة

وإذا تطرقنا للحديث عن خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة، فسنجد أن وزارة الموارد البشرية لم تحدد أي شروط أو مستندات مطلوبة لتمكين المستفيدين من الأسر الضمانية من الاستعلام عن حالة إلحاقهم بالبرامج المساندة لخدمة الضمان، ويتم تنفيذ الخدمة من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية.

خطوات تنفيذ خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة

كشفت الوزارة عن كيفية الاستعلام عن الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

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يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة الرئيسية. يقوم المستخدم بتصفح كامل الخدمات الإلكترونية، والبحث عن خدمة الاستعلام عن البرامج المساندة ثم الضغط على تقديم الآن. بعد ذلك يقوم المستفيد بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني، و رقم الضمان، و كود التحقق من الاستخدام البشري، ومن ثم الضغط على عرض.

خدمة الاستعلام عن حالة حافز

أما إذا توجهنا للحديث عن الخدمة الأخرى وهي خدمة الاستعلام عن حالة حافز، فسنجد أيضا أن وزارة الموارد البشرية لم تحدد أي شروط أو مستندات مطلوبة لتمكين مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من الاستعلام عن وضع سجل الحالة المرسل لبرنامج حافز، ويتم تنفيذ الخدمة من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

خطوات تنفيذ الخدمة

كشفت الوزارة عن كيفية الاستعلام عن الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة الرئيسية. يقوم المستفيد بتصفح كامل الخدمات الإلكترونية والبحث عن خدمة الاستعلام عن وضع سجل الحالة المرسل لبرنامج حافز ثم الضغط علي تقديم الآن. بعد ذلك يقوم المستفيد بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الهوية الوطنية و جهة الضمان و كود التحقق من الاستخدام البشري ومن ثم الضغط على عرض.

وتوفر وزارة الموارد البشرية أيضا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية عدد من الخدمات الهامة في إطار التحول الرقمي بالمملكة، ومنها على سبيل المثال طلب نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو الهوية أو السجل المدني، خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، خدمة الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفة أو وضع موظف، خدمة معاش الضمان الاجتماعي، وإصدار مشهد ضماني عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.