نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة 35 وموعد صرفها وشروط الأهلية وشروط التسجيل الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة 35 للمستفيدين من الدعم، إليكم تفاصيل الدفعة 35 لهذا الشهر، بالإضافة لأهم شروط الإستحقاق والأهلية؛ حتى تتمكن من الإستفادة من برنامج الدعم “حساب المواطن”، والذي أقرّه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بغرض تقديم الدعم للمواطنين السعوديين، والذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه داخل البلاد، وقد أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر تطبيق التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء إيداع الدفعة 35 والإعلان عن موعد صرفها لهذا الشهر، حيث يصادف يوم صرف الدفعة 35 المحدد من كل شهر يوم العطلة الرسمية، إليكم موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، وشروط الأهلية، ومتطلبات تسجيل الدخول الإلكتروني للإستعلام.

حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة 35

توفر حكومة المملكة السعودية لمواطنيها الدعم المادي لمستحقيه، وذلك لتوفير حياة كريمة وتحقيق متطلبات الحياة بكافة مسؤولياتها في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتطلع لتوفير حياة للمواطنين يشعرون فيها بحماية حقوقهم الإنسانية في عيش حياة رغيدة وآمنة، وفي ظل تطورات المملكة أصدر الملك عبد العزيز برنامج “حساب المواطن” لدعم المواطنين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من 20 ألف ريال سعودي، وأُعلن عن إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن لهذا الشهر على الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع تويتر، وأن الدفعات جاهزة للتسليم لمستحقيها من المواطنين السعوديين.

Advertisements

يمكنكم الإستعلام عن الدفعة 35 من حساب المواطن عبر الدخول على الموقع الرسمي ca.gov.sa.

موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن ليوافق يوم 10 من كل شهر ميلادي، بينما يوافق يوم 10 أكتوبر 2020 يوم الجمعة وهو العطلة الرسمية بالمملكة السعودية، ويليه يوم السبت 11 أكتوبر أيضًا عطلة رسمية، وذلك على أن يتم تأخير تسليم الدفعة 35 لمدة يومين، بحيث يمكن للمستفيدين من الدعم إستلامها في يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2020، وهم من المواطنين السعوديين الجنسية فقط بالإضافة لعوائلهم.

شروط الأهلية لإستحقاق الدعم

هناك عدة شروط للإستفادة من أهلية دعم حساب المواطن والتي ينبغي توافرها حتى يتمكن المواطن من التسجيل في برنامج حساب المواطن لدعم محدودي الدخل:

أن يكون المتقدم لأهلية الدعم سعودي الجنسية أو الأسرة بأكملها سعودية الجنسية. إذا كان الشخص السعودي المتقدم غير متزوج، يمكنه أيضًا الحصول على الدعم. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو متزوجة من شخص سعودي الجنسية. إذا كان الشخص يحمل بطاقة التنقل داخل حدود المملكة السعودية. إذا كانت العائلة المتقدمة للحصول على دعم حساب المواطن هي عائلة لأم سعودية، حتى وإن كانت متزوجة من غير سعودي.

متطلبات التسجيل الإلكتروني

يُنصح المتقدمين للتسجيل الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن، والإستفادة من الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للمواطنين أن يقوموا بتجهيز البيانات والأوراق التالية، قبل الشروع في عملية التسجيل لضمان إتمامها بنجاح في وقت قياسي: