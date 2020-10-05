نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تطبيق اعتمرنا للاندرويد والايفون “Eatmarna” وزارة الحج والعمرة لاستخراج تصريح العمرة وزيارة بيت الله الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطببق اعتمرنا يمكنك من خلاله الحصول على تصريح العمرة او زيارة الحرام، حيث نزل اخيراً تطبيق اعتمرنا ومتوفر التطبيق حالياً على متجر ابل ستور لأجهزة الايفون وكذلك على متجر جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد، حيث يدعم تطبيق اعتمرنا اللغة العربية واللغة الانجليزية، والمميز في app اعتمرنا انه خفيف جداً حيث لا تتعدى مساحة التطبيق 20 ميجا بايت، ونتابع معكم عن طريق تحميل تطبيق اعتمرنا للاندرويد والايفون بكل سهولة مع استعراض جانب من مميزات التطبيق.

تطبيق اعتمرنا

اطلقت وزارة الحج والعمرة امكانية تفعيل تطبيق اعتمرنا للايفون والاندرويد، حيث يتمكن المعتمر او الزائر لبيت الله الحرام من حجز موعد مسبق كأحد الإجراءات الاحترازية جراء تفشي الوباء المستجد، وقد اعلنت وزارة الحج والعمرة عن مراحل السماح بالحج والعمرة التدريجي من خلال الخطة الزمنية التالية.

تحميل تطبيق اعتمرنا

يمكنكم الآن البدء في تثبيت تطبيق اعتمرنا على جميع الأجهزة، حيث يمكنكم الدخول على رابط تطبيق اعتمرنا للايفون حيث يتواجد التطبيق على متجر اب ستور، او الدخول على رابط تطبيق اعتمرنا للاندرويد حيث يتوفر التطبيق على متجر جوجل بلاي، وقد اعلنت رسمياً وزارة الحج والعمرة عن تطبيق اعتمرنا للحصول على تصريح العمرة وغيرها من الخدمات الاخرى المتاحة، ولتحقيق الاستفادة من تطبيق اعتمرنا ضرورة التسجيل في تطبيق توكلنا مسبقاً للاستفادة من الخدمات التي يقدمها اعتمرنا للمعتمرين.

طريقة تسجيل تطبيق اعتمرنا

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكنكم اتباعها للتسجيل في تطبيق اعتمرنا الالكتروني واليكم هذه الخطوات موضحة بالصور.