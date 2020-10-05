خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

بلادي – الرياض :بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ‏يوم العبور لبلاده‎.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب ‏التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، باطراد ‏التقدم والازدهار‎.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد ‏بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.