منها التعرق وبرودة الجسم .. أعراض خطيرة للضغط المنخفض احذر تجاهلها

بلادي – الرياض :يعاني الأفراد في بعض الأحيان انخفاض الضغط، وهو يحدث في حال عدم ضخ القلب للدم بشكل منتظم، وقد يكون هذا أمر عادياً إذا لم يصاحبه أعراض خطيرة تستوجب الذهاب فوراً إلى الطبيب لتحديد سببه وعلاجه.

ومن الأعراض الخطيرة للضغط المنخفض التعرق وبرودة الجسم، وعدم القدرة على التنفس أو تسارعه، وضعف أو تسارع نبضات القلب، والإغماء، وألم في الصدر أو في الجزء العلوي من الرقبة أو الظهر، والتشوش والارتباك خاصة لدى كبار السن.

ويعد ظهور مثل هذه الأعراض مؤشراً يدل على وجود مشكلة صحية كاضطراب الغدد الصماء، أو وجود مشكلة في القلب مثل ضعف عضلة القلب أو ضيق في الصمام الميترالي أو الأورطي، أو معاناة الإنسان الأنيميا الشديدة، وتكون الفحوصات الطبية في هذه الحالة هي الحكم الحاسم في تحديد سبب هذا الانخفاض.

ويمكن علاج الضغط المنخفض من خلال تحديد سبب حدوثه وأخذ الأدوية المناسبة لعلاجه، كما ينصح عند حدوثه بتناول الأطعمة المالحة مثل الأجبان والزيتون، وتناول الشاي وكميات كافية من المياه بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 لترات يوميا، بجانب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات ودهون وفيتامين ب 12 مثل الأسماك والبيض والدجاج.